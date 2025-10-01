Διευκρινίσεις και δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ζητάει η Χαμάς

Πηγή της Χαμάς αναφέρει στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ότι η οργάνωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τους μεσολαβητές σχετικά με αρκετές ρήτρες στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα έχει το δικαίωμα να εισαγάγει τροποποιήσεις στο σχέδιο, όπως έκανε το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, η ίδια πηγή προσθέτει ότι η Χαμάς επιμένει να κάνει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφερόμενος στη ρήτρα της συμφωνίας που καλεί την οργάνωση να αφοπλιστεί.

Ισχυρίζεται, ακόμη, ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς και ότι η ομάδα απορρίπτει οποιοδήποτε διεθνές όργανο που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα, ακόμη και αν είναι απολιτικοί.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ότι η αποχώρηση θα βασίζεται στην απόδοση.