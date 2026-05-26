Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για λάθος στον υπολογισμό στις εισφορές 2025 – Θα βγουν νέα ειδοποιητήρια

Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκκαθάριση εισφορών για το 2025, καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΈΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του οργανισμός, αναφέρει, κάποιο λάθος, κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών.

Σε ανακοίνωσή η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι, κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ.

Όπως τονίζει, εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Έτσι για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση, λόγω έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης, με καταληκτική ημερομηνία την 29/05/2026, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.