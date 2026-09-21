Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Τα εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν διασυνοριακά

Στο θέμα της λειτουργίας των εγκληματικών δικτύων στον τομέα της μετανάστευσης αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Amy Pope, με αφορμή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Οι διακινητές και τα εγκληματικά δίκτυα δραστηριοποιούνται πέρα από τα σύνορα, εκμεταλλευόμενοι τα κενά μεταξύ των χωρών. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο, αναπτύσσοντας λύσεις που καλύπτουν ολόκληρες τις διαδρομές που ακολουθούν οι άνθρωποι κατά τη μετακίνησή τους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καλεί τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη διάρκεια των μεταναστευτικών διαδρομών, από τα σημεία αναχώρησης έως τους προορισμούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη λύσεων που λειτουργούν για όλους.

“Οι διακινητές δεν βλέπουν σύνορα. Βλέπουν μια διαδρομή και τη διαχειρίζονται σαν επιχείρηση. Σχεδιάζουν εκ των προτέρων και εκμεταλλεύονται τα κενά μεταξύ των χωρών», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope. “Όταν οι χώρες συνεργάζονται, μπορούν να σώσουν ζωές, να αποδυναμώσουν τα εγκληματικά δίκτυα και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα σύνορά τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουμε στο τραπέζι αυτήν την εβδομάδα”.

Η προσέγγιση αυτή συνάδει με την Προσέγγιση που βασίζεται στις μεταναστευτικές διαδρομές (Route Based Approach), η οποία περιλαμβάνει τον εντοπισμό των προκλήσεων κατά μήκος βασικών μεταναστευτικών διαδρομών και τη συνεργασία των εταίρων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους – από την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αντικανονικής μετανάστευσης και την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης έως τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών σε όλη τη διαδρομή.

Οι χώρες σχεδιάζουν από κοινού και αναλαμβάνουν δράση συντονισμένα. Κάθε κυβέρνηση διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των συνόρων και της νομοθεσίας της, ενώ παράλληλα μοιράζεται πληροφορίες, συντονίζει τις ενέργειές της και συμβάλλει στο κλείσιμο των κενών που τα εγκληματικά δίκτυα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν».

Επίσης ο ΔΟΜ τονίζει πως: «Οι πόλεμοι, οι κλιματικές κρίσεις και οι οικονομικές δυσκολίες αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Περισσότεροι από 83 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν σε κατάσταση εσωτερικού εκτοπισμού στα τέλη του 2024, σύμφωνα με την Έκθεση World Migration Report 2026 του ΔΟΜ.

Πολλοί άλλοι διασχίζουν πολλές χώρες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ενώ διακινητές και έμποροι ανθρώπων τους εκμεταλλεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή.

Η διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων αποτελούν επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους ανθρώπους να πληρώνουν συχνά το τίμημα ακόμη και με τη ζωή τους.

Σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε μεταναστευτικές διαδρομές παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι αφίξεις στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης φέτος έχουν μειωθεί κατά 39%, ωστόσο τουλάχιστον 2.292 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά τη διαδρομή, έναντι 1.999 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τον Ιούλιο, ο ΔΟΜ προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πέσει θύματα εμπορίας και έχουν εξαναγκαστεί να συμμετέχουν σε διαδικτυακές απάτες.

Ο ΔΟΜ καλεί τις κυβερνήσεις, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, να επικεντρωθούν σε τρεις πρακτικούς τομείς: την ανταλλαγή πληροφοριών κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, την επέκταση των νόμιμων οδών για εργασία και μετακίνηση, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να καταφεύγουν σε διακινητές, και την επένδυση στους ανθρώπους στις χώρες προέλευσης, μέσω θέσεων εργασίας και υποστήριξης μετά από κλιματικές κρίσεις, ώστε η αναχώρηση να αποτελεί επιλογή και όχι τη μοναδική διαθέσιμη λύση».

Τέλος, ο ΔΟΜ επισημαίνει πως: «Η ορθά διαχειριζόμενη μετανάστευση συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν έμπρακτα τάξη, δικαιοσύνη και αποτελέσματα.

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει επίσης ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας και η πρόσβαση σε νόμιμη απασχόληση προσφέρει μια ασφαλέστερη εναλλακτική σε επικίνδυνες και καταχρηστικές διαδρομές. Ο ΔΟΜ συνεργάζεται μέσω του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση (UN Network on Migration), καθώς και με εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα, τις τοπικές κοινότητες και θρησκευτικές οργανώσεις κατά μήκος βασικών μεταναστευτικών διαδρομών.

Καθώς τα κράτη-μέλη ζητούν έναν ΟΗΕ που θα παρέχει αποτελεσματικότερα αποτελέσματα, ο ΔΟΜ συνεχίζει να συμβάλλει στην πρωτοβουλία UN80, τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των επικαλύψεων και την επικέντρωση στα αποτελέσματα. Ο ΔΟΜ μοιράζεται υπηρεσίες, δεδομένα και καινοτομία με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, με στόχο την επίτευξη αυτού του σκοπού. Πάνω από 93% του επιχειρησιακού του προϋπολογισμού προορίζεται απευθείας σε έργα πεδίου.

“Κάθε δολάριο πρέπει να αξιοποιείται αποτελεσματικά. Οι κυβερνήσεις δικαίως το ζητούν και εμείς θέτουμε τον ίδιο στόχο για τον εαυτό μας”, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope. “Όμως η αποτελεσματικότητα δεν είναι ο μοναδικός στόχος. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο όλων αυτών των ενεργειών, ώστε οι πόροι που μας εμπιστεύονται να φτάνουν σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο”.

Το 2026 σηματοδοτεί επίσης την 75η επέτειο του ΔΟΜ και 10 χρόνια από την ένταξή του στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ΔΟΜ έχει υποστηρίξει κατά μέσο όρο 29,3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως σε 170 χώρες, ανταποκρινόμενος σε κρίσεις και στηρίζοντας την ανάκαμψη».