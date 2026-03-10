Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Συνεδριάζει εκτάκτως για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

Έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του συγκάλεσε για σήμερα Τρίτη (10/03) ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ώστε να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Στόχος είναι να σταματήσει η εκρηκτική άνοδος της τιμής του μαύρου χρυσού, όπως ανακοίνωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του, Φατίχ Μπιρόλ.

Αναλυτικά, όπως ανέφερε ο Μπιρόλ στην ανακοίνωσή του, η σύνοδος αυτή, μετά τις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι υπουργοί Ενέργειας της G7, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, θα επιτρέψει «να γίνει εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και τις συνθήκες της αγοράς.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ είπε νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι οι χώρες ζήτησαν από τον IEA να επεξεργαστεί σενάρια για μια ενδεχόμενη αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων. Είπε μάλιστα ότι «όλοι είναι πρόθυμοι» να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, ο ΙΕΑ θα παρουσιάσει μια εις βάθος ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων αυτής της αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων.