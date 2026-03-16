Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έως 1,4 δισ. βαρέλια πετρελαίου διαθέσιμα για νέα απελευθέρωση

Τον κώδωνα του κινδύνου για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας έκρουσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας , Φατίχ Μπιρόλ, υπογραμμίζοντας ότι οι αγορές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Ο Μπιρόλ σημείωσε ότι, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση αποθεμάτων, οι χώρες- μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διατηρούν ακόμη σημαντικά περιθώρια παρέμβασης, ενώ και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους συνεισφοράς.

Υπογράμμισε ακόμα ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των μελών για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί θα διατεθούν στην αγορά, εφόσον χρειαστεί, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας.

Δήλωσε ακόμα ότι ο Διεθνής Οργανισμός, παραμένει σε θέση να απελευθερώσει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, «αν και εφόσον χρειαστεί», παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον IEA, περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμα στα στρατηγικά αποθέματα των χωρών‑μελών, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω αναταραχής στις αγορές ενέργειας.