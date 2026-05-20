Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του Γκβιρ με τους συλληφθέντες του στολίσκου

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις, μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο του ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, με ακτιβιστές από τον «στολίσκο για τη Γάζα» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

Τα 430 μέλη του νέου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ κρίνοντας πως «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ είναι απαράδεκτες».

Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Ιταλοί υπήκοοι είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου.

Από τη γαλλική πλευρά, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις σε απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβιρ.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Η Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο «στολίσκος για τη Γάζα», καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου».

Η Χαμάς καταδίκασε τις σκηνές του βίντεο λέγοντας πως αυτές «αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας».