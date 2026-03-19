Διεθνής Διάκριση για το ΝΟΗΣΙΣ – Στην «ελίτ» των Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών

Μια σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό πολιτισμό και την επιστήμη σηματοδοτεί η ένταξη του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών – Network of European Museum Organisations (NEMO) για το 2026.

Μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, το ΝΟΗΣΙΣ κατάφερε να ξεχωρίσει και να επιλεγεί ως ένας από τους μόλις πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο με το καθεστώς του Trial Member. Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει την ηγετική θέση του φορέα ως του κορυφαίου φορέα επικοινωνίας της επιστήμης στη χώρα μας.

Νέες προοπτικές και διεθνείς συμπράξεις

Η συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ στο NEMO δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο τιμής, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο διεθνών συνεργασιών και εξωστρέφειας, καθώς ο φορέας θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής μουσειακής πολιτικής. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσα από τη συμμετοχή σε στρατηγικές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και ομάδες εργασίας που εστιάζουν σε σύγχρονους τομείς, όπως η ψηφιακή μετάβαση, ο σχεδιασμός εκθέσεων και η τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, το ΝΟΗΣΙΣ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προώθηση του επιστημονικού εγγραμματισμού, στοχεύοντας στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους μουσειακούς οργανισμούς, τα ερευνητικά ιδρύματα και το κοινό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στ. Μπεζεργιάννη: «Διεθνής επισφράγιση της στρατηγικής μας»

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ, Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της εξέλιξης, χαρακτηρίζοντάς την ως «διεθνή επισφράγιση της στρατηγικής μας για εξωστρέφεια και καινοτομία». Η ίδια τόνισε πως το ΝΟΗΣΙΣ είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως «ζωντανή γέφυρα» ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία, προσφέροντας συμπεριληπτικές εμπειρίες μάθησης στη νέα γενιά.

Αναλυτικά στη δήλωσή της για την ένταξη του ΝΟΗΣΙΣ στην «ελίτ» των Ευρωπαϊκών Μουσειακών Οργανισμών η Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ανέφερε τα εξής: «Η επιλογή του ΝΟΗΣΙΣ από το NEMO αποτελεί μια διεθνή επισφράγιση της στρατηγικής μας για εξωστρέφεια και καινοτομία. Ως μέλη αυτού του ισχυρού ευρωπαϊκού δικτύου, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και των ψηφιακών υποδομών. Στόχος μας παραμένει να λειτουργούμε ως μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία, εμπνέοντας τη νέα γενιά επιστημόνων μέσα από σύγχρονες, συμπεριληπτικές εμπειρίες μάθησης».

Η διεθνής ακτινοβολία του ΝΟΗΣΙΣ

Το ΝΟΗΣΙΣ φέρνει στο ευρωπαϊκό δίκτυο μια πλούσια «προίκα» που περιλαμβάνει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM, υποδομές αιχμής όπως το Ψηφιακό Πλανητάριο και τον Προσομοιωτή Κίνησης, καθώς και μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα (HORIZON, Erasmus+). Με περισσότερους από 200.000 επισκέπτες ετησίως, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας δυναμικός, ανοιχτός και προσβάσιμος χώρος διαλόγου στην καρδιά της Ευρώπης.

Σχετικά με το NEMO

Το Network of European Museum Organisations (ίδρυση 1992) εκπροσωπεί τη μουσειακή κοινότητα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προασπίζοντας τον ρόλο των μουσείων ως κεντρικών πυλώνων της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.