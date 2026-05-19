Διεθνής διάκριση για το ΕΚΠΑ: Κατέγραψε υψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά πεδία

Στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια σε 4 πεδία και σε υψηλές θέσεις σε συνολικά 24 επιστημονικά πεδία κατατάσσεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS (Quacquarelli Symonds).

Η εν λόγω κατάταξη αξιολογεί τα πανεπιστήμια σε πέντε (5) βασικές θεματικές περιοχές σπουδών και έρευνας, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε 55 επιμέρους επιστημονικά πεδία-ειδικότητες που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας, οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, για το 2026 το ΕΚΠΑ πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά πεδία, έναντι 14 το 2021 και 15 το 2023, καταγράφοντας την τελευταία τριετία πολύ μεγάλη άνοδο.

Μάλιστα, στην 34η θέση παγκοσμίως τοποθετείται ο τομέας «Κλασσικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία», ανεβαίνοντας από τις θέσεις 51-100 που βρισκόταν την τελευταία διετία, στο top 50. Στο top 100 (θέσεις 51-100) κατατάσσονται άλλα τρία επιμέρους επιστημονικά πεδία σπουδών και έρευνας του ΕΚΠΑ: η Οδοντιατρική (Dentist), η Αρχαιολογία (Archaeology) και η Μηχανική των Πετρελαιοειδών (Petroleum Engineering).

«Διεθνής απήχηση και επιρροή της έρευνας που παράγεται στο ΕΚΠΑ»

Για επιβεβαίωση του «υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου» έκανε λόγο ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, με αφορμή τις διακρίσεις του πανεπιστημίου.

«Η κατάταξη της QS […] αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση και επιρροή της έρευνας που παράγεται στο Ίδρυμα, καθώς και την αναγνώρισή της τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από την αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε ο κ. Σιάσος και πρόσθεσε ότι οι διακρίσεις του ΕΚΠΑ συνδέονται «άμεσα» με τη στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνέβαλε ουσιαστικά και η «συστηματική εσωτερική πολιτική» του ΕΚΠΑ για τη συνεχή βελτίωση της έρευνας, την ενίσχυση της ποιότητας των δημοσιεύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιστημονικής δικτύωσης».

Επιπλέον διακρίσεις

– Το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε υψηλές θέσεις και στις πέντε (5) βασικές θεματικές περιοχές, με τον Τομέα Επιστήμες της Ζωής και Ιατρική (Life Sciences and Medicine) να καταλαμβάνει την 195η θέση παγκοσμίως ανεβαίνοντας 19 θέσεις σε σχέση με το 2022.

– Τα 4 Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας βρίσκονται για το 2026 σε υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Εκτός από την Οδοντιατρική που αναφέρθηκε παραπάνω, το Τμήμα Φαρμακευτικής βρίσκεται στις θέσεις 101-150 στο επιστημονικό πεδίο Φαρμακευτική & Φαρμακολογία (Pharmacy & Pharmacology), η Ιατρική (Medicine) στην 184η θέση παγκοσμίως και η Νοσηλευτική (Nursing) στις θέσεις 151-225.

– To επιστημονικό πεδίο της Νομικής (Law) βρέθηκε στις θέσεις 251-300, ανεβαίνοντας 100 θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2025.

– Την μερίδα του λέοντος σε επίπεδο νέων διακρίσεων έχουν οι «Ανθρωπιστικές Σπουδές» του ΕΚΠΑ, όπου για πρώτη φορά στους πίνακες των διακρίσεων εισήχθησαν τέσσερα επιστημονικά πεδία και πιο συγκεκριμένα η Φιλοσοφία (Philosophy) στις θέσεις 201-225, η Γλωσσολογία (Linguistics) στις θέσεις 251-300, ο τομέας των Μοντέρνων Γλωσσών (Modern Languages) επίσης στις θέσεις 251-300 και η Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (English Language & Literature) στις θέσεις 301-350.

– Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος σημείωσε 8 διακρίσεις, στο επιστημονικό πεδίο Επιστήμες των Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα (Computer Science and Information Systems) και τα Μαθηματικά (Mathematics) στις θέσεις 251-300, οι Επιστήμες της Βιολογίας (Biological Sciences) και η Χημεία (Chemistry) στις θέσεις 301-350, η Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική (Engineering – Electrical & Electronic) και η Φυσική & Αστρονομία (Physics & Astronomy) στις θέσεις 401-450 και οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Environmental Sciences) στις θέσεις 501-550.

– Για πρώτη φορά εισάγεται στους πίνακες της κατάταξης το επιστημονικό πεδίο Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές (Politics & International Studies), το οποίο βρέθηκε στις θέσεις 301-400.

– Τα επιστημονικά πεδία της Εκπαίδευσης (Education) και της Ψυχολογίας (Psychology) βρέθηκαν και φέτος στις θέσεις 301-350 και των Οικονομικών και Οικονομετρίας (Economics & Econometrics) στις θέσεις 451-500.

-Στα διακρθέντα επιστημονικά πεδία και για το 2026 βρίσκονται και η Γεωπονία – Δασολογία (Agriculture & Forestry) στις θέσεις 401-475.

Πρωτιές για Οξφόρδη και Χάρβαρντ

Για τη θεματική κατάταξη της QS του 2026 τελικώς κατετάγησαν 1.908 πανεπιστήμια από 166 χώρες.

Τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Χάρβαρντ βρίσκονται στα κορυφαία 3 πανεπιστήμια παγκοσμίως στα τέσσερα από τα πέντε βασικά επιστημονικά πεδία, ενώ στην κορυφή «φιγουράρουν» και άλλα πέντε πανεπιστήμια. Μάλιστα, το Χάρβαρντ κατατάσσεται πρώτο παγκοσμίως σε τρία βασικά πεδία.

Πιο αναλυτικά, στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών (Αrts and Humanitites), πρώτο κατατάσσεται το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δεύτερο το Χάρβαρντ και τρίτο το Κέιμπριτζ.

Στο πεδίο Μηχανικής και Τεχνολογίας (Engineering and Technology), πρώτο κατατάσσεται το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology), δεύτερο το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τρίτο το ΕTH της Ζυρίχης.

Στο πεδίο Επιστημών Ζωής και Ιατρικής (Life Sciences & Medicine), πρώτο κατατάσσεται το Χάρβαρντ, δεύτερη η Οξφόρδη και τρίτο το πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Στο πεδίο Φυσικών Επιστημών, πρώτο κατατάσσεται το Χάρβαρντ, δεύτερο το ΜΙΤ και τρίτη η Οξφόρδη.

Τέλος, στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης (Social Sciances & Management), πρώτο κατατάσσεται και πάλι το Χάρβαρντ, με δεύτερη την Οξφόρδη και τρίτο το Στάνφορντ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις ερωτηματολογίου 151.000 ακαδημαϊκών και 100.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση 16,5 εκατομμυρίων επιστημονικών δημοσιεύσεων από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό τον αριθμό ετεροαναφορών αναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος.

Η διεθνής λίστα αξιολόγησης QS (Quacquarelli Symonds) είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.topuniversities.com/subject-rankings