Διεθνές Συνέδριο έργου Loc-Food με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Καλαφάτη – 9/12/22 Θεσ/νίκη

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and traditional Food” (Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής) με ακρωνύμιο “LOC FOOD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (ENI CBC BSB 2014-2020 Προτεραιότητα 1, Ειδικός Στόχος 1.2) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας προσκαλεί στο Τελικό Διεθνές Συνέδριο του έργου Loc-Food.

Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί:

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο “Όνομα”, οδός Μοναστηρίου 24 στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες

στην ιστοσελίδα του έργου: https://locfood.eu/

στο email: locfood@mycompany.com.gr

και στο τηλέφωνο: 6982 493957 (Γραφείο Ενημέρωσης)