Διεκδικητικό «παρών» της Θεσσαλονίκης στην ΚΕΔΕ: Τα αιτήματα πρώτης γραμμής, η πρόσκληση Καϊτεζίδη στον Ανδρουλάκη και… οι πτήσεις με υδροπλάνο

της Βαρβάρας Ζούκα

– Ισχυρή η παρουσία της Θεσσαλονίκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, με τους δημάρχους της περιοχής να δίνουν τον τόνο σε αρκετές συζητήσεις. Από τα οικονομικά και τη μητροπολιτικότητα μέχρι τις κοινωνικές δομές και την ανακύκλωση, οι παρεμβάσεις των δημάρχων της Θεσσαλονίκης είχαν σαφές διεκδικητικό στίγμα.

– Το μεγαλύτερο βάρος σήκωσε, βεβαίως, ο Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης είχε τη δύσκολη αποστολή να διαμορφώσει και να παρουσιάσει το διεκδικητικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, με το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή και τις κινητοποιήσεις στο τραπέζι.

– «Μητέρα των μαχών» τα οικονομικά για τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ο οποίος μετέφερε το διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη έβαλε στην ατζέντα και τη μητροπολιτική λειτουργία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, λέγοντας ενδεικτικά ότι τα προβλήματα στις συγκοινωνίες, στην ανακύκλωση ή στη διαχείριση των αδέσποτων δεν σταματούν στα σύνορα κάθε δήμου.

– Στη μητροπολιτικότητα επέμεινε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κρατώντας στο προσκήνιο μια βασική θεσμική διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης. «Δεν ζητούμε μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Πολιτείας, Περιφερειών και Δήμων οδηγεί σε μετάθεση ευθυνών, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης.

– Από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις εκείνη του Λευτέρη Αλεξανδρίδη. «Δεν κάνουμε προεκλογικό παζάρι», ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Ελευθερίου–Κορδελιού–Ευόσμου, περιγράφοντας τα προβλήματα των δήμων ως ζήτημα επιβίωσης. Και έδωσε μια απολύτως χειροπιαστή εικόνα των ελλείψεων: τι περισυλλογή βιοαποβλήτων να γίνει με ενάμισι απορριμματοφόρο σε έναν δήμο 150.000 κατοίκων;

– Η Νίκη Ανδρεάδου συνόψισε σε μια φράση την αγωνία των αιρετών για τις κοινωνικές δομές: «Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να ζει από παράταση σε παράταση». Η δήμαρχος Λαγκαδά και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ ζήτησε σταθερή χρηματοδότηση και προσωπικό, βάζοντας δίπλα στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ τη φροντίδα ηλικιωμένων και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

– Στο ίδιο πεδίο, με υψηλότερους τόνους, κινήθηκε και ο Σίμος Δανιηλίδης. Ο δήμαρχος Νεάπολης–Συκεών κατήγγειλε πολιτικές που, όπως υποστήριξε, ευνοούν τις ιδιωτικές δομές εις βάρος των δημοτικών. Και ζήτησε από την ΚΕΔΕ να ανεβάσει τη συγκεκριμένη διεκδίκηση, προειδοποιώντας για υποχώρηση του κοινωνικού ρόλου των δήμων.

– Ο Παντελής Τσακίρης φρόντισε να μη μείνουν ο πολιτισμός και η νεολαία στα… ψιλά της συζήτησης. Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ, ζήτησε σταθερή χρηματοδότηση των Συμβουλίων Νέων από το 2027 και μόνιμο σύστημα στελέχωσης των πολιτιστικών δομών. Το μήνυμά του σαφές: οι νέες θεσμικές προβλέψεις χρειάζονται και τα χρήματα, για να λειτουργήσουν.

– Με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ παρενέβη ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επικεφαλής σήμερα της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην απόσταση ανάμεσα στους εθνικούς στόχους και στις δυνατότητες των δήμων, υπενθυμίζοντας ότι οι επιστροφές από το τέλος ταφής αφορούν χρήματα που έχει ήδη καταβάλει η Αυτοδιοίκηση.

– Ιδιαίτερα αιχμηρός ο Θόδωρος Παπαδόπουλος για την ανακύκλωση και το νερό. Ο δήμαρχος Θέρμης άσκησε σκληρή κριτική, αναφερόμενος στις υποχρεωτικές συνενώσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. «Θα μας πάτε 30 χρόνια πίσω», προειδοποίησε.

– Η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου τελικά δεν βρέθηκε στην Καλαμάτα, παρά το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει ομιλία στο συνέδριο ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ. Παρόντες, πάντως, από την Καλαμαριά ήταν από τη μείζονα αντιπολίτευση ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Δαρδαμανέλης και ο Ανέστης Φίσκας, που διαρκώς ανεβάζει στροφές στο πεδίο της αυτοδιοίκησης.

– Μαζί με αντιδημάρχους τους συμμετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα οι δήμαρχοι Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά και Θερμαϊκού Θοδωρής Τζέκος, ενώ το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης και άλλοι αιρετοί από το πολεοδομικό συγκρότημα και την ευρύτερη Θεσσαλονίκη.

– Δυναμική ήταν η παρουσία και του δημάρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλλιάνου, ο οποίος μάλιστα μετά τις εντάσεις, που από πολλούς χαρακτηρίστηκαν τεχνητές, στο στάδιο της ψηφοφορίας για το τελικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ κατέθεσε την πρόταση για την καθιέρωση από τα επόμενα συνέδρια ηλεκτρονικής διαδικασίας.



– Στο περιθώριο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης βρήκε την ευκαιρία για μια πτήση με υδροπλάνο. «Το χαμηλό ύψος της πτήσης σού δίνει την ευκαιρία να διακρίνεις κάθε στροφή της ακτογραμμής. Αυτή η αίσθηση ότι βλέπεις τον τόπο από ψηλά και ταυτόχρονα από τόσο κοντά κάνει την πτήση μοναδική εμπειρία. Για τον Δήμο μας, το υδροπλάνο είναι μια δυνατότητα που αξίζει να οραματιστούμε και να εξετάσουμε σοβαρά και εμπεριστατωμένα», είπε χαρακτηριστικά.

– Ένα αυτοδιοικητικό και δημοσιογραφικό τραπέζι στάθηκε αφορμή για μια τυχαία συνάντηση στην Καλαμάτα του δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Καϊτεζίδης μαζί και με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη και πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλη Γεράνη βρήκαν την ευκαιρία να προσκαλέσουν και από κοντά τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, στις 2 Σεπτεμβρίου