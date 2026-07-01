Διέγραψε τον Χάρη Αηδονόπουλο ο Ζέρβας λίγο πριν τις δημαιρεσίες

Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα, λίγα μόλις λεπτά πριν από τις κρίσιμες δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης, ο επικεφαλής της παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη» Κωνσταντίνος Ζέρβας προχώρησε στη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου Χάρη Αηδονόπουλου από τον συνδυασμό.

Η απόφαση θεωρείται κίνηση στρατηγικής, καθώς στερεί από τον κ. Αηδονόπουλο τη δυνατότητα να διατηρήσει τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου υπό οποιοδήποτε σενάριο θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία των δημαιρεσιών.

Η διαγραφή έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο εσωτερικό της παράταξης Ζέρβα. Έχει ήδη προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Κούπκα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, προς ανεξαρτητοποίηση προσανατολίζεται και ο Σωκράτης Δημητριάδης, με τον οποίο επίσης οι σχέσεις του κ. Ζέρβα βρίσκονται σε ρήξη.

Β.Ζ.