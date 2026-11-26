Οι πανομοιότυπες δίδυμες αδελφές Mary Alice Haley και Mary Jean Holtzhauer από το Tipp City του Οχάιο ντύνονται με ίδια ρούχα από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Ακόμη και όταν δεν έχουν συνεννοηθεί για τα ρούχα που θα φορέσουν, συχνά καταλήγουν να έχουν επιλέξει παρόμοιες εμφανίσεις.

Όταν ήταν μικρές, η μητέρα τους έραβε τα ρούχα και για τις δύο και φρόντιζε να τις ντύνει με τον ίδιο τρόπο. Έναν αιώνα αργότερα, η παράδοση συνεχίζεται. Οι δύο αδελφές έγιναν 100 ετών την Παρασκευή 21 Αυγούστου και μοιράστηκαν με το TODAY.com τις συμβουλές τους για το πώς να ζούμε καλύτερα.

«Νιώθω υπέροχα», είπε η Mary Jean Holtzhauer, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ευχάριστα έκπληκτη που και οι δύο είναι ακόμα εδώ και τα ζουν όλα μαζί.

Οι δύο γυναίκες αισθάνονται ότι έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση. Μάλιστα, έχουν υπάρξει φορές που η μία μπορούσε να καταλάβει ότι η άλλη δεν ήταν καλά, παρότι βρίσκονταν σε διαφορετικές πολιτείες.

Όπως λένε στο TODAY.com, θεωρούν ότι η στενή σχέση τους έχει συμβάλει σε κάποιο βαθμό στη μακροζωία τους. Όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσαν η μία για την άλλη σταθερό σημείο στήριξης, έχοντας μοιραστεί τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής.

Γεννημένες το 1926, έχουν ζήσει έναν ολόκληρο αιώνα γεμάτο σημαντικές στιγμές: γάμους, χηρεία, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Μέχρι πρόσφατα, ζούσαν η καθεμία στο δικό της σπίτι και συνέχισαν να οδηγούν μέχρι τη δεκαετία των 90. Σήμερα μένουν σε ξεχωριστά, αλλά κοντινά διαμερίσματα σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Η Haley χρησιμοποιεί πλέον αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς πριν από λίγους μήνες έσπασε το μηριαίο οστό της σε μια πτώση. Έτσι, η Holtzhauer ξεκινά κάθε μέρα ελέγχοντας πρώτα πώς είναι η αδελφή της. Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες οργανώνουν μαζί το πρόγραμμά τους τρώγοντας πρωινό μαζί.

Τους αρέσει να παραμένουν δραστήριες, συμμετέχοντας σε μπίνγκο, κινηματογραφικές προβολές, χειροτεχνίες και παιχνίδια με τράπουλα. Αυτές είναι οι πέντε συνήθειες που, σύμφωνα με τις ίδιες, έχουν κάνει τη ζωή τους πιο όμορφη και ουσιαστική.

1. Να βοηθάτε τους άλλους

Μεγαλώνοντας την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο αδελφές ανέπτυξαν έντονο αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. «Φρόντισα πολλούς ανθρώπους», λέει η Holtzhauer. «Χρειάζονταν βοήθεια και ήμουν πολύ χαρούμενη που μπορούσα να τους βοηθήσω». Η Haley θυμάται, μεταξύ άλλων, την περίοδο που η μητέρα του συζύγου της έμεινε μαζί τους. Είχε αναπηρία και χρειαζόταν συχνή ιατρική φροντίδα. «Είπα: “Έτσι βοηθάς έναν άλλον άνθρωπο” και με έκανε να αισθάνομαι καλά».

2. Να διασκεδάζετε

Το παιχνίδι και το χιούμορ δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή τους. Οι δύο αδελφές αγαπούν τα παιχνίδια με τράπουλα, αλλά και τις φάρσες. «Στα ραντεβού, η Alice κι εγώ αλλάζαμε αγόρια», λέει γελώντας η Holtzhauer. «Δεν καταλάβαιναν τίποτα». Στο σχολείο, μάλιστα, συνήθιζαν να αλλάζουν μεταξύ τους τις θέσεις τους στην τάξη, μόνο και μόνο για να δουν αν κάποιος θα το καταλάβει.

3. Να παραμένετε δραστήριοι

Οι δύο αδελφές συνεχίζουν να συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης στη μονάδα όπου μένουν, όπως ήπια αερόβια άσκηση, yoga και ασκήσεις ενδυνάμωσης για όλο το σώμα. Η Haley συνεργάζεται επίσης με φυσικοθεραπευτή, προσπαθώντας να ανακτήσει μέρος της δύναμης και της κινητικότητας του ποδιού της μετά το κάταγμα. Ακόμη και τις ημέρες που δεν έχουν διάθεση για άσκηση, βρίσκουν έναν απλό τρόπο να παραμένουν σε επαφή με τον κόσμο και αυτό που κάνουν συνήθως είναι να κάθονται έξω από τη μονάδα και να παρακολουθούν τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται.

4. Να δίνετε προτεραιότητα στην οικογένεια

Η οικογένεια υπήρξε πάντα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και πηγή στήριξης. Η Haley θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα νεανικά χρόνια της αδελφής της. «Η Jean, είχε βγει ένα βράδυ ραντεβού και το αγόρι της δεν της άνοιξε καν την πόρτα του αυτοκινήτου. Ο αδελφός μας σηκώθηκε και του είπε: “Μην τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό στην αδελφή μου”». Και η μεγαλύτερη αδελφή τους είχε σημαντικό ρόλο στη φροντίδα τους όταν ήταν παιδιά. Έζησε επίσης μέχρι τα 100 της και πέθανε πριν από εννέα χρόνια. «Κρατούσε τη μία από εμάς στον έναν γοφό και την άλλη στον άλλο», εξομολογήθηκαν οι αδερφές. Σήμερα, η Haley έχει τρία παιδιά, 11 εγγόνια και 21 δισέγγονα, ενώ η Holtzhauer έχει τέσσερα παιδιά, 11 εγγόνια και 12 δισέγγονα. Οι οικογένειές τους ζουν σε διάφορες περιοχές του Οχάιο, της Φλόριντα και του Κολοράντο, όμως προσπαθούν να βρίσκουν πάντα χρόνο για να συναντιούνται.

5. Υπομονή και πίστη

Η πίστη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής των δύο αδελφών, οι οποίες για χρόνια εκκλησιάζονταν τακτικά και βοηθούσαν στην καθολική εκκλησία της περιοχής τους και συνεχίζουν να έχουν επαφή με την εκκλησία. «Είναι η πίστη που μας δίνει και υπομονή», είπαν και σημείωσαν πως η υπομονή είναι πολύ σημαντική για μια ήρεμη ζωή.