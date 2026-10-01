Διαβουλεύσεις ΗΠΑ και ΕΕ για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ – Συνεδριάζει αύριο ο ΔΟΕ

Την ύπαρξη επαφών με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με το ντίζελ επιβεβαίωσε την Πέμπτη (1/9) η εκπρόσωπος της Κομισιόν ‘Αννα-Κάισα Ίκον.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές εν μέσω έντονων αμερικανικών πιέσεων για άμεση απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

Η κινητικότητα έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στην ΕΕ έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 2,24 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν.

Η Ίκον υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της συνεδρίασης της Παρασκευής (2/10) του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων.

«Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμηνύει ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ.

Ωστόσο σύμφωνα με το Reuters η Κομισιόν, μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία, πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νέα απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ώρες μετά την πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τη Γαλλία και τη Γερμανία να αντλήσουν ποσότητες από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές, αφήνοντας διαφορετικά ανοικτό το ενδεχόμενο περιορισμού ή απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.