Διάβημα ελληνικού ΥΠΕΞ στο Ισραήλ: Απαράδεκτη η συμπεριφορά Γκβίρ – «Άμεση απελευθερωση των Ελλήνων»

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, για την δημοσιοποίηση βίντεο με σοκαριστικές εικόνες απο την μεταχείρηση των συλληφθέντων του στολίσκου που κατευθύνονταν προς την Γάζα..

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», σημείωνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αντιδράσεις απο τις σοκαριστικές εικόνες

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσίευσε ενα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλω και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ.

Δεκάδες διεθνείς ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια πισθάγωνα. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τους σύρουν στο έδαφος για να τους απομακρύνουν από τον υπουργό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις.

Με δεκάδες ακτιβιστές δεμένους και γονατιστούς, ο Μπεν-Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Ο υπουργός απευθύνεται επίσης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή του τελευταίου στολίσκου που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Μεταξύ των πάνω από 400 ακτιβιστών από 45 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που βρίσκονταν στο πλοίο ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου, Κάθριν Κόνολι. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».

«Ντροπιαστικό»: Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ επικρίνει σφοδρά τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ κατακεραύνωσε τον συνάδελφό του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο που ανάρτησε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

«Άδειασμα» και απο Νετανιάχου

Θέση πήρε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «αδειάζοντας» τον Μπεν Γκβίρ, λέγοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, ανέφερε:

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει τις προκλητικές νηοπομπές των υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ.

Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προκλητικούς όσο το δυνατόν συντομότερα».

Η Ρώμη καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών του στόλου της Γάζας από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση με σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρουν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», αναφέρει η δήλωση.