Διασωληνωμένος νοσηλεύεται τετράχρονος μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά

Δισωληνωμένο νοσηλεύεται ένα τετράχρονο παιδί, μετά από επίθεση που δέχτηκε από σκύλο σε περιοχή της Κρήτης.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Βατόλακκο, όπου οικόσιτος σκύλος φέρεται να επιτέθηκε στο παιδί, με αποτέλεσμα ο τετράχρονος να φέρει δαγκωματιές.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλέυεται ο ανήλικος, προσπαθούν να σταθεροποιήσουν, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον μεταφέρουν στη ΜΕΘ Ηράκλειου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις Αρχές.