Διάσκεψη των Προέδρων: Ποια τα «φαβορί» για την Προεδρία του Αρείου Πάγου – Απουσίες δικαστικών

Μετά από σχεδόν εννέα ώρες συνεδρίασης το διακομματικό συλλογικό όργανο της Βουλής εισηγείται για τη θέση του νέου Προέδρου του Αρείου Πάγου τους Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα.

Λαμβάνοντας τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των συναδέλφων τους, μετά το πέρας της ακρόασης από τα μέλη της Διάσκεψης, οι 3 δικαστικοί λειτουργοί προτείνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση, μετά και την επικείμενη συνταξιοδότηση της νυν προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου.

Μετά την πρωτιά στην ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε σήμερα 15 θετικές ψήφους από τα συνολικά 28 μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων, ακολουθούμενος από τον Σωκράτη Πλαστήρα με 10 και τον Παναγιώτη Βενιζελέα με 9 ψήφους.

Πολλές απουσίες δικαστικών

Περισσότεροι πάντως από τους μισούς δικαστικούς που είχαν κληθεί για ακρόαση δεν έδωσαν το “παρών”, επικαλούμενοι ανυπέρβλητα προσωπικά εμπόδια αλλά και λόγους επετηρίδας. Ειδικότερα, από τους συνολικά 27 αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και αρεοπαγίτες, που είχαν κληθεί, μόλις οι 11 προσήλθαν στην αίθουσα 150, όπου συνεδρίαζε η Διάσκεψη των Προέδρων. Μεταξύ αυτών, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Θεοφάνης, ο οποίος έγραψε στην επιστολή του, πως δεν διατηρεί ενδιαφέρον για τη θέση καθώς σε περίπου ένα χρόνο συνταξιοδοτείται, συμπληρώνοντας πως «ο κύριος επί της Δικαιοσύνης υπουργός επιθυμεί, για την πλήρωση της θέσης, την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατ’ αντίθεση προς την περυσινή επιλογή του».

Σε μία εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας καθώς και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται.