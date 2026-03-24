Διασφαλίζεται η υδροδότηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Φιλύρου – Σύμβαση ΕΥΑΘ Α.Ε. -ΕΥΑΘ Παγίων για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης

Σύμβαση για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σε περιοχές των Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη υπογράφηκε χθες μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων στο Διοικητήριο, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα.

Με το εν λόγω έργο διασφαλίζεται η υδροδότηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Φιλύρου και τίθενται οι βάσεις για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης από την ΕΥΑΘ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η υδροδότηση της περιοχής των Πεύκων.

Τα έργα ύδρευσης που θα κατασκευαστούν αφορούν στον οικισμό των Πεύκων (Δημοτική Κοινότητα Πεύκων) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και στους οικισμούς Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Χορτιάτη (Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Περιλαμβάνουν εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων, κατασκευή αντλιοστασίων, κατασκευή εννέα καταθλιπτικών κι ενός βαρυτικού αγωγού μεταφοράς νερού και επιπλέον υποέργα που θα βελτιστοποιήσουν τη διασύνδεση του υπάρχοντος με το νέο δίκτυο. Η διάρκεια των έργων είναι 30 μήνες, ενώ οσυνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από το ποσό αυτό, τα 8,5 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν από τον άξονα προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων» του «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Περιβάλλοντος», ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της ΕΥΑΘ Α.Ε.

«Σήμερα μπήκαν οι υπογραφές για ένα έργο ζωτικής σημασίας για όλη την Θεσσαλονίκη καθώς και για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου, ένα έργο επίσης μείζονος σημασίας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει καθημερινά το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας και της Θράκης με έργα πραγματικά και αποτελεσματικά», τόνισε ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

«Είναι καθήκον μας και ύψιστη κοινωνική ευθύνη για την ΕΥΑΘ να επισπεύσουμε, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, την ολοκλήρωση των υποδομών και των συνοδευτικών έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου εκτός Αθηνών. Με τη σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα αφενός θέτουμε σε τροχιά ένα μεγαλόπνοο έργο που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και τα παιδιά μας, αφετέρου δε επιταχύνουμε την αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου μας στην περιοχή των Πεύκων και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, ώστε να απολαμβάνουν τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες οι δημότες του», επισήμανε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Άνθιμος Αμανατίδης.