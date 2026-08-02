Διαψεύδει ο Γ. Γεραπετρίτης δημοσίευμα περί δείπνου με στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με δήλωσή του διαψεύδει δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συμμετοχής του σε δείπνο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, σε σπίτι επιχειρηματία στην Αθήνα.

«Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Κάνει δε λόγο για προσωπική στοχοποίηση του ιδίου, «αλλά και εκ του αποτελέσματος» για σοβαρή διατάραξη του πολιτικού συστήματος.

«Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα» καταλήγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη δήλωσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη έχει ως εξής:

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα “Εστία” αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία «επιχειρηματία» με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης.

»Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας. Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά.

»Επιπλέον, η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα.

»Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.

»Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα».