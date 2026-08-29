Διαψεύδει η ΟΝΝΕΔ τις φήμες περί εμπλοκής στελέχους της σε υπόθεση κατά ανηλίκων

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αναπαράγεται και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η ψευδής είδηση ότι στέλεχος της ΟΝΝΕΔ φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων.
Η συγκεκριμένη αναφορά είναι απολύτως ψευδής. Το πρόσωπο που αναφέρεται στην υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την ΟΝΝΕΔ. Μάλιστα, πρόκειται για άτομο γεννημένο το 1976. Η απόπειρα, επομένως, να παρουσιαστεί ως στέλεχος της ΟΝΝΕΔ αγγίζει τα όρια της γελοιότητας.
Κανένα μέλος ή στέλεχος της ΟΝΝΕΔ δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Ως ΟΝΝΕΔ, απαιτούμε από όσους αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη ανακριβή και συκοφαντική πληροφορία, χωρίς προηγουμένως να τη διασταυρώσουν, να την αποκαταστήσουν άμεσα.»