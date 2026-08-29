ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει η ΟΝΝΕΔ τις φήμες περί εμπλοκής στελέχους της σε υπόθεση κατά ανηλίκων

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Κατηγορηματικά διαψεύδει η ΟΝΝΕΔ τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήθελαν στέλεχος της οργάνωσης να εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων.
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η οργάνωση νεολαίας αναφέρει: 

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αναπαράγεται και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η ψευδής είδηση ότι στέλεχος της ΟΝΝΕΔ φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη αναφορά είναι απολύτως ψευδής. Το πρόσωπο που αναφέρεται στην υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την ΟΝΝΕΔ. Μάλιστα, πρόκειται για άτομο γεννημένο το 1976. Η απόπειρα, επομένως, να παρουσιαστεί ως στέλεχος της ΟΝΝΕΔ αγγίζει τα όρια της γελοιότητας.

Κανένα μέλος ή στέλεχος της ΟΝΝΕΔ δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ως ΟΝΝΕΔ, απαιτούμε από όσους αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη ανακριβή και συκοφαντική πληροφορία, χωρίς προηγουμένως να τη διασταυρώσουν, να την αποκαταστήσουν άμεσα.»

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