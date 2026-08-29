Διαψεύδει η ΟΝΝΕΔ τις φήμες περί εμπλοκής στελέχους της σε υπόθεση κατά ανηλίκων

Κατηγορηματικά διαψεύδει η ΟΝΝΕΔ τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήθελαν στέλεχος της οργάνωσης να εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η οργάνωση νεολαίας αναφέρει: