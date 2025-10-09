Διαμαρτυρία για την κατάσταση των κολυμβητήριων στη Θεσσαλονίκη

Σε μαζική διαμαρτυρία καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Γονέων Αθλητών Υγρού Στίβου, τους αθλητές, γονείς, προπονητές και φίλους του υγρού στίβου για την κατάσταση που επικρατεί στα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης, μέσα από ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

Από τον Μάρτιο του 2025, ένα από τα τρία Εθνικά Κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των αθλημάτων του υγρού στίβου. Εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης και της καλλιτεχνικής (συγχρονισμένης) κολύμβησης αναγκάζονται να προπονούνται σε ασφυκτικά γεμάτες πισίνες, με κίνδυνο τραυματισμών και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας προπόνησης. Οι δε αθλητές των καταδύσεων είναι καταδικασμένοι σε εγκατάλειψη του αθλήματος αφού το μόνο προπονητικό κέντρο καταδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα ήταν το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Παρά τις δεσμεύσεις των αρμοδίων φορέων ότι θα διατεθεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Παύλου Μελά για την αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων αυτό δεν έγινε. Αντιθέτως μάθαμε ότι κλείνει στις 11 Οκτωβρίου όπως κάνει κάθε χρόνο εν όψει της χειμερινής περιόδου. Επιπλέον, ενώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης κατέθεσε αίτημα τον περασμένο Μάιο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την τοποθέτηση λυόμενης κολυμβητικής δεξαμενής σε χώρο πίσω από το Ποσειδώνιο με στόχο την αποσυμφόρησή του, και αυτό το θέμα έχει μείνει στον αέρα. Σύμφωνα με τα τότε λεγόμενα του δημάρχου η τοποθέτηση της δεξαμενής θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες και να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό αθλητών. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ήταν θετικός στην πρόταση του δημάρχου με την προϋπόθεση να κατατεθεί σχετική μελέτη η οποία και στάλθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον κ. Αγγελούδη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η μελέτη έγινε από τη Κολυμβητική Ομοσπονδία με την τεχνική περιγραφή του συστήματος της δεξαμενής, προϋπολογισμού περίπου 800.000 ευρώ. Έκτοτε δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε έγκριση και άλλες ενέργειες διάθεσης του ποσού. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης αποτελεί πλήγμα για τον αθλητισμό της πόλης, στερώντας από νέους και παιδιά το δικαίωμα στην άθληση, στην ασφάλεια στην ανάπτυξη του ταλέντου τους και εν γένει στην υποβάθμιση των όποιων αξιώσεων τους στα πρωταθλήματα, πανελλήνια και διεθνή έναντι αθλητών και ομάδων εκτός Θεσσαλονίκης. Για τους λόγους αυτούς, αθλητές, προπονητές, γονείς και φίλοι του υγρού στίβου καλούν σε μαζική ειρηνική διαμαρτυρία με αίτημα την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού και των αρμόδιων αρχών. Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Σημείο συγκέντρωσης: Οδός Μαρίας Κάλλας, έμπροσθεν Ποσειδωνίου Κολυμβητηρίου Ώρα: 19:00

Με το παρόν κάλεσμα, ζητούμε από τη διοίκηση των Ε.Α.Κ.Θ., την Κ.Ο.Ε. και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

 Να πράξουν τα δέοντα ώστε να επαναλειτουργήσει το συντομότερο το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης που παραμένει κλειστό.

 Να παραχωρηθεί στα Αθλητικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης το Δημοτικό Κολυμβητήριο Παύλου Μελά.

 Να εξασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες προπόνησης για όλους τους αθλητές και αθλήτριες της Θεσσαλονίκης.

 Να κατασκευαστούν άμεσα νέες κολυμβητικές δεξαμενές. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας!

Η Θεσσαλονίκη απαιτεί λύση τώρα!