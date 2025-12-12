Διαμαρτυρία αγροτών έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο «τραπέζι» στέλνουν οι αγρότες στη Λάρισα, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν, εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σε μία συμβολική πράξη, πέταξαν επίσης άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.