Διαμαντοπούλου: «Η επιλογή των πολιτών θα κριθεί στην αξιοπιστία» – Κριτική σε κυβέρνηση και αιχμές για Τσίπρα

Στην αξιοπιστία προσώπων και προγραμμάτων έθεσε το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τόσο τις μετακινήσεις στελεχών όσο και τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στις μετακινήσεις στελεχών προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αυτές δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την κρίση των πολιτών.

«Η επιλογή των πολιτών δεν θα γίνει από τις μετακινήσεις στελεχών, αλλά από την αξιοπιστία που έχει ο καθένας για την επόμενη μέρα», τόνισε, θέτοντας το ερώτημα αν οι μετακινήσεις γίνονται για λόγους θέσεων ή πολιτικών προτάσεων.

Αιχμές για Τσίπρα και μετακινήσεις στελεχών

Η ίδια άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότιαλλάζει πολιτική επιχειρηματολογία. «Στην πρώτη φάση είπε “ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άφθαρτοι”. Τώρα λέει “ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω”, ενώ ταυτόχρονα αποδομεί τα στελέχη του παρελθόντος», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αντίστοιχες μετακινήσεις έχουν καταγραφεί και προς το ΠΑΣΟΚ,επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι μονομερές.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι συνέχεια όλων των εποχών του»

Απαντώντας σε ερώτηση για την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διαχωρίζεται σε περιόδους ή ηγεσίες.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το όλον ΠΑΣΟΚ. Είναι συνέχεια όλων των εποχών του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου «δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται».

Κριτική στην κυβέρνηση για «χαμηλή αποτελεσματικότητα»

Η κ. Διαμαντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας στηναποτελεσματικότητα των πολιτικών της.

«Έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένα μέτρα για την ακρίβεια, τη στέγαση και το νερό χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κατατάσσεται χαμηλά ως προς την αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης.

Όπως είπε, «η οικονομική πολιτική μπορεί να βελτιώνει δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά δεν έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή φράση ότι «ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι».

«Το ΠΑΣΟΚ πίεσε για τη ρύθμιση των δανείων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα των δανείων, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης ήρθε μετά από πίεση της αντιπολίτευσης.

«Εμείς μιλάγαμε εδώ και καιρό για τροπολογία. Φέραμε το θέμα στη Βουλή και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να υιοθετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εντοπιζόταν στο γεγονός ότι οι δανειολήπτες πλήρωναν τόκους επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί της δόσης, κάτι που χαρακτήρισε άδικο.

Ζητήματα διακυβέρνησης και καταγγελίες

Η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στο θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα στη διαχείρισή του.

«Από το 2022 δεν έχουν δοθεί ενισχύσεις, ενώ έχουν καταβληθεί ποσά σε επιχειρήσεις που δεν τα δικαιούνταν», υποστήριξε, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Εκλογικός στόχος η πρωτιά

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές.

«Ο στόχος μας δεν μπορεί να αλλάξει. Κατεβαίνουμε για να είμαστε πρώτο κόμμα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δεν καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Για συνεργασίες: «Απαντήσεις μετά τις εκλογές»

Σχετικά με τα σενάρια συνεργασιών, η κ. Διαμαντοπούλου απέφυγε να τοποθετηθεί εκ των προτέρων.

Οι πολίτες θα αποφασίσουν και μετά θα διαμορφωθούν οι συνθήκες. Προεκλογικά δεν δίνονται απαντήσεις για συνεργασίες, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί διεθνή πρακτική.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει σαφή θέση σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, ενώ άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για προηγούμενη συνεργασία.

«Ισχυρή αντιπολίτευση με προτάσεις»

Κλείνοντας, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει αντιπολιτευτική δράση με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

«Δεν κάνουμε μόνο κριτική. Αναδεικνύουμε προβλήματα και καταθέτουμε λύσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην επικοινωνία των θέσεων «είναι ευθύνη του κόμματος».

Για τον Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου απέρριψε τα σενάρια περί εσωκομματικών τριβών ή ενδεχόμενης διαφοροποίησης του Χάρη Δούκα, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται ζήτημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας τσακωμός. Υπάρχει ενιαία θέση και συγκεκριμένες αποφάσεις των οργάνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο δήμαρχος Αθηναίων παραμένει προσηλωμένος στη συλλογική γραμμή του κόμματος.

«Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και το όργανο είναι αρραγές», σημείωσε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης ή πολιτικής μετακίνησης.

Αναφερόμενη στο έργο του στον Δήμο Αθηναίων, τόνισε ότι «θα φανεί από τον απολογισμό του έργου του», ενώ χαρακτήρισε καλή τη μεταξύ τους σχέση.