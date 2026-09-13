Διαμαντής Γκολιδάκης: «Δικαίωση για την εκκίνηση για το νέο Παλατάκι»

«Το Παλατάκι ξαναζωντανεύει. Μετά την αρχική απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα αξιοποιηθεί με τη συνεργασία της Βουλής, του Υπερταμείου και της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου και την πρόσφατη δημόσια δέσμευση του Νικήτα Κακλαμάνη, το εμβληματικό αυτό για την Καλαμαριά αλλά και για όλη τη Θεσσαλονίκη κτίριο ξεκινά για τη νέα εποχή.

Σκοπός είναι να μετατραπεί σε ένα ανοικτό δημόσιο τοπόσημο πολιτισμού, μνήμης και δημοκρατικού διαλόγου, σε ένα χώρο όπου η Βουλή θα συνομιλεί με την τοπική κοινωνία και η πολιτική θα πλησιάζει τους πολίτες. Σε ένα σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Βόρεια Ελλάδα που θα φιλοξενεί δράσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που εκτός των άλλων θα αναδεικνύουν το πολιτιστικό απόθεμα της βιβλιοθήκης της Βουλής και την ιστορία του κοινοβουλευτισμού.

Πρόκειται για μία ακόμη θετική εξέλιξη για την Καλαμαριά και τη Θεσσαλονίκη και για μία ακόμη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις μπορούν να γίνονται πράξη. “Το είπαμε, το κάναμε” δεν είναι απλώς ένα σύνθημα όταν πίσω του υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, σχέδιο και χρονοδιάγραμμα.

Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια προσωπική δικαίωση για τον αγώνα που έδωσα για να μεταβληθεί το Παλατάκι σε ένα ανοικτό και χρήσιμο για τους πολίτες της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης χώρο.

Για μένα, η εξέλιξη αυτή έχει και ιδιαίτερη προσωπική σημασία. Τρία χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου στη Βουλή, αισθάνομαι πραγματική ικανοποίηση γιατί μια προσπάθεια που ξεκίνησα και στήριξα σταθερά από την πρώτη στιγμή μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024 είχα προτείνει δημόσια να αναλάβει η Βουλή των Ελλήνων την αξιοποίηση του Κυβερνείου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2024, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου και του Υπερταμείου για την αποκατάσταση, τη λειτουργική αναβάθμιση και την αξιοποίησή του αποτέλεσε ένα σημαντικό θεσμικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τους τελευταίους μήνες, μετά και από συναντήσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς και πολιτειακούς παράγοντες, είχα θέσει και στις συναντήσεις αλλά και στην δημόσια σφαίρα ακόμη πιο συγκεκριμένα την προοπτική το Παλατάκι να αποτελέσει την καρδιά του κοινοβουλευτισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα βλέπω αυτή την κατεύθυνση να αποκτά πλέον συγκεκριμένο θεσμικό περιεχόμενο.

Το Παλατάκι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης. Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να χαθεί με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να παραδοθεί ξανά στους πολίτες. Και η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον κατάλληλο θεσμικό φορέα για να αναλάβει το βάρος μιας συνολικής προσπάθειας.

Ως βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης, αλλά και ως Καλαμαριώτης θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να στηρίξω αυτό το μεγάλο εγχείρημα.»

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο ειδικός καρδιολόγος και βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Διαμαντής Γκολιδάκης, με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του σχεδίου αναβίωσης του Κυβερνείου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Το ιστορικό κτίριο θα λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας του κοινοβουλευτισμού με την κοινωνία, αλλά και ως νέος χώρος συνάθροισης, φιλοξενώντας εκθέσεις, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, ένα χώρο που θα ενισχύσει το πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο της περιοχής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες μελετών και εγκρίσεων, θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός και ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μία διετία για να ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες.

Με στόχο το Κυβερνείο να παραδοθεί στο κοινό με ορίζοντα το 2030.