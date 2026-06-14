Διάλυση, ανασύνθεση, αναδιάταξη και πάλι από την αρχή για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που τους θέλει όλους ως μονάδες και όχι συντεταγμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. που πλέον είναι σε δύο κομμάτια, η Νέα Αριστερά που βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης μετά τις αποχωρήσεις και ο Γιάννης Βαρουφάκης που κάνει ανοίγματα, τα οποία όμως πέφτουν στο κενό. Τα παραπάνω αποτελούν ένα τοπίο διαρκούς διάλυσης, ανασύνθεσης και αναδιάταξης στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Το καλοκαίρι για τα συγκεκριμένα κόμματα θα είναι μακρύ και δύσκολο…

Με τις εξελίξεις καθημερινά να δημιουργούν νέα δεδομένα κανείς δε μπορεί με σιγουριά να προεξοφλήσει πως θα διαμορφωθεί η εικόνα τον Σεπτέμβριο. Τότε που αναμένεται να καθίσει η σκόνη από τους νέους παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι. Αλλά και οι συνεργασίες που θα διαμορφωθούν ενόψει εθνικών εκλογών. Ο πολιτικός χρόνος τελειώνει, αφού η κλεψύδρα προς την πορεία για τις εκλογές αδειάζει.

ΕΛ.Α.Σ.

Σαφώς και υπάρχει ικανοποίηση για την γύρο των δημοσκοπήσεων που στο σύνολο τους φέρνουν το κόμμα στη δεύτερη θέση. Μιλώντας με στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία για τις επιδόσεις του κόμματος από τον Σεπτέμβριο. Εξηγώντας το σκεπτικό τους λένε πως η ανακοίνωση του κόμματος δημιούργησε μια πρώτη βάση. Εκτιμούν όμως, πως θα αναπτυχθεί περαιτέρω δυναμική, που θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Φθινόπωρο.

” Ο κόσμος πλέον θα καταλάβει πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός που μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο”, ανέφερε στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ” στέλεχος του πυρήνα της Θεσσαλονίκης προσθέτοντας πως ” αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα έχει βγει μόνο το όνομα και το σήμα. Όταν σταδιακά θα αρχίσουν να κατατίθενται και οι θέσεις του τότε περιμένουμε να δούμε τα ποσοστά μας να ανεβαίνουν”.

Παράλληλα η εκτίμηση είναι πως κάποια κόμματα που σήμερα πιέζονται θα αρχίσουν να παρουσιάζουν διαλυτικά φαινόμενα. Και κόσμος που σήμερα βρίσκεται σε αυτά θα αρχίσει να αποχωρεί μετακινούμενος προς την ΕΛ.Α.Σ. Η παραπάνω εκτίμηση, κατα την άποψη τους, δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται πλέον οι σχέσεις μεταξύ των δύο πόλων που έχουν δημιουργηθεί. Από τη μία ο Σωκράτης Φάμελλος και από την άλλη η “τριάδα” Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς. Τα όσα έγιναν το προηγούμενο Σάββατο απλά ήρθαν να επιβεβαιώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Το νέο ραντεβού μεταξύ τους θεωρητικά είναι το Σεπτέμβριο, όταν και ο Σωκράτης Φάμελλος, θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη που θα ακολουθηθεί μέχρι τις εκλογές. Ωστόσο πρακτικά καθημερινές είναι οι προστριβές και τα εκατέρωθεν πυρά που εξαπολύονται.

Όπως και να έχει η “τριάδα” δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση να παραμερίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. προκειμένου να διευκολυνθούν οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θέτουν ευθέως θέμα ηγεσίας σε μία τέτοια περίπτωση και προαναγγέλλουν πως είτε έτσι, είτε αλλιώς το κόμμα θα συμμετέχει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για ενδεχόμενη συνεργασίες. Όπως για παράδειγμα με την Λούκα Κατσέλη, αλλά και τον Νίκο Κοτζιά. Επίσης εκτιμούν πως υπάρχουν περιθώρια για μία συζήτηση και με την Νέα Αριστερά. Η οποία απάντησε αρνητικά στο κάλεσμα του Γιάνη Βαρουφάκη μέσω του Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων, όπως φαίνεται δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης. Οι “κακές γλώσσες”, λένε πως την κουβέντα την ξέκοψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που όπως φαίνεται, μάλλον δεν έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ