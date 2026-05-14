Διάλογος του Απόστολου Τζιτζικώστα με νέους από όλη την Ευρώπη για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ο Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, θα φιλοξενήσει Διάλογο με νέους από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα με θέμα το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, στην αίθουσα Ω2 complex, από τις 10:30’ έως τις 12:30’, και θα μεταδοθεί ζωντανά (Σύνδεσμος: https://www. youtube.com/watch?v= KOFMIyyYfxU).

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ θα συμμετέχει επίσης ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του ως ταξιδιώτης με επισκέψεις σε 120 χώρες.

Στον Διάλογος Νεολαίας θα συμμετέχουν 20 νέοι από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης στην Ιστορία Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά υπόβαθρα, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προτεραιότητες και προσδοκίες των νέων ταξιδιωτών.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν επίσης 100 νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων με τη χρήση της πλατφόρμας Slido.

Θεματικές Ενότητες

Ο Διάλογος θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στον ευρωπαϊκό τουρισμό, όπως:

-Τουρισμός και επικείμενη Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

-Ενιαίο Εισιτήριο και Δικαιώματα Επιβατών.

-Αεροπορικές συνδέσεις και καλοκαιρινός τουρισμός σε σχέση με τη Μέση Ανατολή.

-Βασικές προκλήσεις του τουριστικού τομέα (άνιση κατανομή τουρισμού, εποχικότητα, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, βραχυχρόνιες μισθώσεις).

-Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιοποίηση στον τουρισμό.

-Πολιτιστική κληρονομιά και ευρωπαϊκή ταυτότητα.

-Απασχόληση των νέων και δεξιότητες στον τουριστικό τομέα.

-Τουριστική πολιτική της ΕΕ και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Οι Διάλογοι Νεολαίας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες, δίνοντάς τους ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν το μέλλον τους. Τα συμπεράσματα της συζήτησης θα συμβάλουν άμεσα στην ανάπτυξη μελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των νέων ενσωματώνονται στη χάραξη πολιτικής.