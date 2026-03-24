Διακοπή στις υπηρεσίες Cloud της Amazon στο Μπαχρέιν λόγω επιθέσεων με drones

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις υπηρεσίες cloud της Amazon στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε επιθέσεις drones στην περιοχή, με την AWS, τη βασική μονάδα cloud computing της Amazon, να επηρεάζεται άμεσα. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών σε άλλες διαθέσιμες περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί σαφείς εκτιμήσεις για το εύρος της ζημιάς ή τη διάρκεια της διακοπής. A

Η Amazon Web Services αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη λειτουργία χιλιάδων ιστοσελίδων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό διακοπής στην ίδια περιοχή από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, εγκαταστάσεις της AWS στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επηρεαστεί από διακοπές ρεύματος, με την εταιρεία να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους.

Πηγή: Reuters