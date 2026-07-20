Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Σίνδου-Θεσσαλονίκης εξαιτίας πυρκαγιάς

Διακόπηκε νωρίτερα σήμερα (20/7) το απόγευμα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η διακοπή σημειώθηκε από τις 18:25, μέχρι τις 19.35, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια, όπως το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα), αλλά και το 2590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), που ξεκίνησε μετά από 45 λεπτά, αλλά και το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) που ξεκίνησε με καθυστέρηση από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης, με 65 λεπτά.