Δίαιτα vegan : Ενισχύει την ποιότητα της διατροφής και συμβάλλει στην απώλεια βάρους

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Physicians Committee for Responsible Medicine, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vegan δίαιτα ενισχύει την ποιότητα διατροφής, οδηγεί σε χαμηλότερο βάρος και ενισχύει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυξημένη κατανάλωση οσπρίων και μειωμένη κρέατος, ψαριού και πουλερικών ήταν οι 2 παράγοντες που συνδέονταν πιο πολύ με την απώλεια βάρους.

Η Hana Kahleova, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί η ποιότητα υγείας είναι να βελτιωθεί η ποιότητα τροφών που καταναλώνει κάποιος. Αυτό σημαίνει να αποφεύγει ζωικά προϊόντα και να ακολουθεί vegan διατροφή πλούσια σε φρούτα, όσπρια, λαχανικά και δημητριακά.

244 υπέρβαροι που συμμετείχαν στη δοκιμή διάρκειας 16 εβδομάδων χωρίστηκαν σε 2 ομάδες- όσους δεν έκαναν τροποποίηση στη διατροφή τους και όσους ακολούθησαν vegan διατροφή με χαμηλά λιπαρά που περιείχε λαχανικά, δημητριακά, όσπρια και φρούτα, χωρίς περιορισμό θερμίδων.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν το βάρος, τη λιπώδη μάζα, την ποιότητα διατροφής και την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

219 άνθρωποι που ολοκλήρωσαν την έρευνα και έστειλαν τα τελικά αρχεία διατροφής περιλήφθηκαν στην τελική ανάλυση.

Συμμετέχοντες στη vegan διατροφή έχασαν κατά μέσον όρο 5,8 κιλά και 4,1 κιλά λιπώδους μάζας. Αυτά δεν μειώθηκαν στην άλλη ομάδα.

Στην ομάδα vegan οι αυξήσεις στα φρούτα, όσπρια, εναλλακτικές του κρέατος και δημητριακά ολικής άλεσης και η μείωση ζωικών προϊόντων συνδέονταν με απώλεια βάρους.

Φρούτα: Αυξημένη πρόσληψη φρούτων συνδεόταν με μειωμένο βάρος

Όσπρια και εναλλακτικές του κρέατος τροφές:Η αυξημένη κατανάλωση οσπρίων συνδεόταν με μειωμένο βάρος και λιπώδη μάζα. Η κατανάλωση περισσότερων εναλλακτικών του κρέατος συνδεόταν με μειωμένο βάρος.

Δημητριακά :Αυξημένη κατανάλωση συνδεόταν με μειωμένο βάρος και λιπώδη μάζα.

Αυγά και γαλακτοκομικά: Μειωμένη πρόσληψη αυγών συνδεόταν με μειωμένο βάρος. Μειωμένη πρόσληψη γαλακτοκομικών με πολλά λιπαρά συνδεόταν με μειωμένο βάρος και λιπώδη μάζα.

Κρέας, ψάρι και πουλερικά: Μειώσεις στη συνδυαστική πρόσληψη αυτών συνδεόταν με απώλεια βάρους και μείωση της λιπώδους μάζας.

Πρόσθετα λιπαρά: Η μείωση της πρόσληψης πρόσθετων ζωικών λιπαρών συνδεόταν με μείωση βάρους και λιπώδους μάζας. Η μειωμένη πρόσληψη πρόσθετων ελαίων συνδεόταν με μείωση των παραπάνω.

H ομάδα είχε επίσης βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη.