Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: «Πολύτιμη η βοήθεια Ελλάδας, Γαλλίας – Μιλάμε και με άλλους συμμάχους»

Η «Κύπρος δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης» ξεκαθάρισε σε διάγγελμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης που μετέφερε τις ευχαριστίες του σε Ελλάδα και Γαλλία για την βοήθεια στην αεράμυνα, ενώ είπε πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις και με άλλους συμμάχους.

Παράλληλα επέμεινε διαίτερα στο έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, που τέθηκε σήμερα σε εφαρμογή και καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια.

Ο Κύπριος πρόεδρος απευθύνθηκε στους πολίτες με αφορμή όπως είπε «την πρωτοφανή κρίση που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή μας, προκαλώντας ανησυχία και αβεβαιότητα».

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε πως «σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», προσθέτοντας πως σε αυτό το πλαίσιο, «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

«Για αυτό τον λόγο, η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ταυτόχρονα, ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησής σας, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό σας».

Ο Κύπριος πρόεδρος είπε ακόμη πως η Κυβέρνησή του εργάζεται για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, προσθέτοντας πως ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

«Θέλω για μια ακόμη φορά να επαναλάβω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

«Πολύτιμη η βοήθεια από Ελλάδα και Γαλλία»

Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις».

«Επιθυμώ εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής κυβέρνησης, να τους εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε πως «οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα» και κατεληξε λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν θα πάψει να εργάζεται με «πρώτιστο μέλημα την Ασφάλεια της χώρας και του λαού μας».