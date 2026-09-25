Διαφορετικές φανέλες, κοινό μήνυμα: Μαθητές του Ωραιοκάστρου απέναντι στην οπαδική βία

Φανέλες διαφορετικών ομάδων, ένα γήπεδο και ένα κοινό μήνυμα απέναντι στην οπαδική βία. Με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο μαθητές από δύο σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου θα γιορτάσουν φέτος την Ημέρα Αθλητισμού, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει.

Το 2ο και το 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 9.00 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, φιλικό τουρνουά στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου.

Το στοιχείο που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη δράση είναι ότι οι μαθητές θα μπουν στο γήπεδο φορώντας φανέλες διαφορετικών ομάδων. Αντίπαλοι μόνο για όσο διαρκεί το παιχνίδι, θα αγωνιστούν με στόχο να στείλουν το μήνυμα ότι η διαφορετική οπαδική προτίμηση δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή για αντιπαλότητα ή βία.

«Γιατί στο γήπεδο δεν έχει σημασία ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Σημασία έχει να μάθουμε να παίζουμε με κανόνες, να σεβόμαστε τον αντίπαλο, να συνεργαζόμαστε και να χαιρόμαστε τη συμμετοχή. Ο αθλητισμός δεν χωρίζει. Ο αθλητισμός ενώνει», επισημαίνει η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ωραιοκάστρου Λία Δρόσου.

Όπως προσθέτει η ίδια, “μέσα από τέτοιες δράσεις θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά τα σωστά πρότυπα και να τους δείξουμε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι λόγος σύγκρουσης, αλλά ευκαιρία για γνωριμία, συνεργασία και σεβασμό”.