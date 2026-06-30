Διαδοχικές εκδηλώσεις για τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, οι εκκρεμότητες του ψηφοδελτίου Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ και ο συνεπής Χαρίτσης

Δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράτάξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Αρχικά στην Καλαμαριά την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο θεατράκι του remezzo (19.00). Θα μιλήσουν οι Άρης Στυλιανού, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη, Αντώνης Ελευθεριάδης και Μίλτος Τόσκας.

Λίγες ημέρες αργότερα την επόμενη Δευτέρα θα πάνε Δυτικά και συγκεκριμένα στον Εύοσμο. Μοναδικός ομιλητής στην εκδήλωση, που θα γίνει καφέ ” ΠΙΤΖΙ” (20.00), θα είναι ο Γραμματέας του πολιτικού συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τώρα το γιατί έβαλαν δύο εκδηλώσεις καλοκαιριάτικα, με τον υδράργυρο στα ύψη, σε χρονικό διάστημα 4 ημέρων, είναι ένα ερώτημα.

Μία εκ των τριών εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις υποψηφιότητες για την Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ έκλεισε, η άλλη το σκέφτεται και η τρίτη περιμένει. Αυτή που έκλεισε είναι του Λευτέρη Τζιόλα που δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτή που το σκέφτεται είναι του Μάρκου Μπόλαρη. Και αυτή που περιμένει είναι του Θοδωρή Ζαγοράκη, που επιμένει να κατέβει στην Α ή Β’ Θεσσαλονίκης, αν και η “Χαριλάου Τρικούπη” του ζήτησε να είναι υποψήφιος στον τόπο καταγωγής του δηλαδή στην Καβάλα.

Κατά τα άλλα συνεχίζεται το “σαφάρι” για την ανεύρεση υποψηφίων. Δύο παραδοσιακές “δεξαμενές”, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο συνδικαλισμός φαίνεται, ότι θα παίξουν κρίσιμο ρόλο. Και αυτί γιατί ακόμη και σήμερα το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ισχυρές δυνάμεις στους συγκεκριμένους χώρους.

“Πόρτα” μαθαίνουμε, ότι έφαγε η Νέα Αριστερά, από τους υπεύθυνους του αντιρατσιστικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το κόμμα ήθελε να είναι παρών με δικό του stand όμως δεν τους το επέτρεψαν.

Πάντως ο Αλέξης Χαρίτσης μπορεί να αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως αδρανοποιήθηκε. Κάθε άλλο μάλιστα, αφού οι παρεμβάσεις του είναι συχνές – πυκνές για τα διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.

ΣΤ. ΑΛ