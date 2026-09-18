Διαδικτυακά ψήφισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις εκλογές στη Ρωσία – Γιατί είναι σημαντικό το αποτέλεσμα

Διαδικτυακά ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη Ρωσία ο Βλαντίμιρ Πούτιν . Βίντεο δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο να ψηφίζει με μερικά κλικ στον υπολογιστή που είχε μπροστά του.

Οι κάλπες άνοιξαν την Παρασκευή (18/9) και θα κλείσουν την Κυριακή (20/9), με περίπου 111 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν και τα 450 μέλη της Κρατικής Δούμας για πενταετή θητεία.

Οι μισές έδρες κατανέμονται με βάση την πανεθνική ψήφο στα κόμματα και οι υπόλοιπες 225 κρίνονται σε μονοεδρικές περιφέρειες.

Πρώτο κόμμα αναμένεται να αναδειχθεί η «Ενωμένη Ρωσία» του Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς στην ουσία δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η κάλπη, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Πούτιν. Το αποτέλεσμα θα κρίνει αν μπορεί να παρουσιάσει την επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος ως απόδειξη ότι η κοινωνία εξακολουθεί να στηρίζει τον ίδιο και τον πόλεμο, παρότι οι συνέπειες του πολέμου γίνονται ολοένα πιο αισθητές στην οικονομία και τη ρωσική κοινωνία.