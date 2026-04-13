Διαχείριση συνόρων χωρίς εκπτώσεις στα δικαιώματα: Το αποτύπωμα του προγράμματος Rightlines σε Ελλάδα και Κύπρο

Σε μια περίοδο όπου η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δοκιμάζει διαρκώς τις αντοχές των κρατικών μηχανισμών, το πρόγραμμα «Rightlines» που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε να αποδείξει ότι η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των συνόρων μπορεί να συνυπάρχει με τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. «Η βασική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι η ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων δεν οδηγεί σε εκπτώσεις ως προς τον πλήρη σεβασμό των θεμελιώδών δικαιώματων, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένων ροών και επιχειρησιακής πίεσης» , τονίζει χαρακτηριστικά η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Σάνια Τσέλεμπιτς Λούκοβατς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΔΟΜ, του υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με ενεργό ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Αστυνομίας Κύπρου. Βασικός του στόχος ήταν η ενίσχυση και ο εξορθολογισμός της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις διαδικασίες διαχείρισης των συνόρων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές.

Εκπαίδευση και στρατηγική: Οι δύο πυλώνες

Σύμφωνα με την κ. Λούκοβατς, η πρακτική επίδραση του Rightlines αποτυπώνεται κυρίως σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τις στοχευμένες εκπαιδεύσεις προς το προσωπικό πρώτης γραμμής. Οι δράσεις αυτές ενίσχυσαν ουσιαστικά την ικανότητα των στελεχών να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται ευάλωτες περιπτώσεις, όπως ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή επιζώντες έμφυλης βίας.

Η σημασία αυτής της ενίσχυσης γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στο πεδίο, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά υπό πίεση χρόνου και συνθηκών. Μέσα από το πρόγραμμα, το προσωπικό εξοπλίστηκε με εργαλεία και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν πιο συνεκτική και δικαιωματικά συμβατή διαχείριση περιστατικών.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως επισημαίνει η επικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα πιο σαφές και κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό συμβάλλει στην εναρμόνιση των πρακτικών και στη μείωση των αποκλίσεων που συχνά παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε βελτιωμένο συντονισμό, πιο ομοιογενείς διαδικασίες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις στην καθημερινή διαχείριση των συνόρων», σημειώνει η Σάνια Τσέλεμπιτς Λούκοβατς, αναδεικνύοντας τη μετάβαση από αποσπασματικές πρακτικές σε πιο συστηματοποιημένες προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα συμπληρώνει: «Με άλλα λόγια, το έργο βοήθησε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πολιτικής και εφαρμογής, ενισχύοντας τόσο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών όσο και την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε συνθήκες μετακίνησης.»

Ένα από τα βασικά στοιχήματα για προγράμματα τέτοιου τύπου είναι η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους μετά τη λήξη της χρηματοδότησης. Στην περίπτωση του Rightlines, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εξαρχής στη λειτουργική ενσωμάτωση των δράσεων.

Όπως εξηγεί η κ. Λούκοβατς, οι εκπαιδεύσεις δεν σχεδιάστηκαν ως μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ως ένα δυναμικό σύνολο υλικού που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ενταχθούν σε τακτικά προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την επικαιροποίησή τους.

Αντίστοιχα, τα εργαλεία και οι κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν σε άμεση συνάρτηση με τις εθνικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν παραμένουν απλώς «παραδοτέα» ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, αλλά μετατρέπονται σε λειτουργικά εργαλεία που υποστηρίζουν την καθημερινή λήψη αποφάσεων.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ενδυνάμωση των ίδιων των στελεχών που συμμετείχαν στις δράσεις. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν ως φορείς γνώσης εντός των υπηρεσιών τους, μεταφέροντας την εμπειρία και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε συναδέλφους τους και ενισχύοντας έτσι τη συνολική ικανότητα των οργανισμών, υπογραμμίζει η επικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα.

Ο ρόλος των θεσμών και η σημασία της συνέχειας

Σημαντική παράμετρος για τη βιωσιμότητα του έργου αποτελεί και η θεσμική του διάσταση. Η συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υπήρξε κομβική, καθώς συνέβαλε στην ενσωμάτωση των αρχών του προγράμματος σε υφιστάμενους μηχανισμούς εποπτείας και λογοδοσίας.

Ο συγκεκριμένος θεσμός, που λειτουργεί ανεξάρτητα, έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά την είσοδο στη χώρα ή στις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής. Μέσα από μηχανισμούς όπως ο Μηχανισμός Καταγγελιών για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ενισχύεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου των πρακτικών που εφαρμόζονται στο πεδίο.

Η παράταση της θητείας του υπευθύνου, σε συνδυασμό με τη θεσμική συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Rightlines, εκτιμάται ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συνέχιση και προσαρμογή των δράσεων στις μελλοντικές ανάγκες.

Μια διαρκής πρόκληση

Παρά τις σημαντικές προόδους, η ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων και πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων παραμένει μια σύνθετη και διαρκής πρόκληση.

«Η βασική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι η ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων δεν οδηγεί σε εκπτώσεις ως προς τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων», υπογραμμίζει η κ. Λούκοβατς. Στο πεδίο, ζητήματα όπως η έγκαιρη ταυτοποίηση ευάλωτων ατόμων, η διασφάλιση πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και η συνεπής εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς παραμένουν κρίσιμα.

Οι συνθήκες επιχειρησιακής πίεσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων ροών, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως το Rightlines επιδιώκουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, επενδύοντας τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στα θεσμικά εργαλεία.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απαντά σε αυτές τις προκλήσεις μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Rightlines, επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και στην υποστήριξη θεσμικών και επιχειρησιακών πλαισίων συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, προωθεί μια προσέγγιση όπου η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και ο σεβασμός των δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίζονται ως αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά ως αλληλένδετες προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και αξιόπιστη μεταναστευτική διακυβέρνηση», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Λούκοβατς.

Προς μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική διακυβέρνηση

Το Rightlines εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και βιώσιμης μεταναστευτικής πολιτικής. Η έμφαση στη μη διάκριση, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτες ομάδες αντανακλά τις βασικές αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ενίσχυσε την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δημιουργώντας ένα υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναδεικνύεται μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν αποτελούν αντικρουόμενες επιδιώξεις. Αντιθέτως, συνιστούν αλληλένδετες προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη και ανθεκτική μεταναστευτική διακυβέρνηση, ικανή να ανταποκρίνεται τόσο στις επιχειρησιακές ανάγκες όσο και στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης.