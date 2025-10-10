ΔΙΕΘΝΗ

Δεύτερος σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον έξι οι νεκροί από τον πρώτο σεισμό των 7,4

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 10/10 στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

katagrafh.jpg

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Οι κάτοικοι των παράκτιων ζωνών κλήθηκαν άμεσα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ συνιστάται στους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων καναλιών.

FacebookTwitterLinkedinEmail