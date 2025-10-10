Δεύτερος σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον έξι οι νεκροί από τον πρώτο σεισμό των 7,4

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 10/10 στις νότιες Φιλιππίνες , σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

7.4-magnitude earthquake hits the Philippines, sparking coastal evacuations https://t.co/ffVNTPdr5E — KickdragonNews (@kickdragonvids) October 10, 2025

Οι κάτοικοι των παράκτιων ζωνών κλήθηκαν άμεσα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ συνιστάται στους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων καναλιών.