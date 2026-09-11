Δεύτερος ο Καραλής στο «Ultimate Championship» με 6.15μ. – Άλλο ένα χρυσό για Ντουπλάντις

Ο Εμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο «Ultimate Championship», καθώς μόνο ο… ανίκητος Ντουπλάντις πήδηξε ψηλότερα από εκείνον.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συνέχισε τα μεγάλα άλματα και πήρε το ασημένιο μετάλλιο στη Βουδαπέστη, αλλά κυρίως «έβαλε ξανά δύσκολα» στον Ντουπλάντις, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει το «θαύμα».

Ο «μυθικός» Έλληνας άλτης πέρασε με άνεση τα 5,95μ, όμως άφησε… ελπίδες στους αντιπάλους του, καθώς είχε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 6,05μ. Με την τελευταία προσπάθεια, όμως, κλείδωσε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Ντουπλάντις συνέχιζε ακάθεκτος.

Το επιτυχημένο μεγάλο άλμα έδωσε ψυχολογία στον Καραλή, ο οποίος πέρασε με την πρώτη τα 6,15μ. και πήρε για λίγο την πρώτη θέση, μέχρι που πέρασε τον πήχη στο ίδιο ύψος ο Σουηδός, ο οποίος είχε το προβάδισμα λόγω των λιγότερων λαθών.

Στα 6,20μ., ο Ντουπλάντις πέρασε με άνεση, ενώ ο Καραλής δε μπόρεσε στην πρώτη και μοναδική του προσπάθεια. Ανέβασε τον πήχη στα 6,25μ., αλλά δεν κατάφερε το νέο ρεκόρ και έτσι τερμάτισε δεύτερος.

Ο Σουηδός προσπάθησε και για νέο Παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32μ. αλλά έριξε τον πήχη.

Τα τελευταία χρόνια η μονομαχία Ντουπλάντις – Καραλή είναι από αυτές που ιντριγκάρουν περισσότερο το φίλαθλο κοινό, μιας και οι δύο τους δίνουν άκρως εντυπωσιακές μάχες, όπως στη Λοζάνη και τη Ζυρίχη.