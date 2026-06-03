Δεύτερη κολυμβητική δεξαμενή αποκτά ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Δεύτερη κολυμβητική δεξαμενή, μετά από εκείνη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Τούμπας, θα αποκτήσει μέσα στο 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ανακοίνωσε την υπογραφή της πρόσκλησης και τη χρηματοδότηση του έργου με 2.230.000 ευρώ.

Η νέα κολυμβητική δεξαμενή θα κατασκευαστεί στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γαλαξία, σε έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα είναι 25 μέτρων, με έξι διαδρομές, και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, μαθητές και αθλητές της πόλης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η υποδομή αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2027.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ευχαρίστησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου, το οποίο είχε τεθεί σε συνάντησή τους πριν λίγο καιρό.

«Θα ήθελα να καταθέσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες, γιατί η προσπάθεια ευοδώθηκε σε διάστημα σχεδόν έξι μηνών. Η πόλη έχει ανάγκη από αθλητικές υποδομές και ιδιαίτερα από υποδομές στον χώρο της κολύμβησης», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε ακόμη ότι, συγχρόνως με την παράδοση της νέας κολυμβητικής δεξαμενής, ο Δήμος θα προχωρήσει και στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή, μέσα από την αξιοποίηση δημοτικού χώρου που σήμερα χρησιμοποιείται για ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη συνεργασία και τον συντονισμό που προηγήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η ανακοίνωση δεν αφορά απλώς μια πρόθεση, αλλά έργο που περνά σε φάση υλοποίησης.

«Δεν είναι μια πολιτική ευχή, ούτε μια εξαγγελία. Είναι υλοποίηση. Τα χρήματα, 2.230.000 ευρώ, έχουν έρθει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.