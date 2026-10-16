Δεύτερη αντι-NAVTEX από την Τουρκία μέσα σε λίγες ώρες – Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ και τις έρευνες για το καλώδιο δεδομένων

Με την έκδοση δεύτερης αντι-NAVTEX μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους ενόψει της σχεδιαζόμενης επανεκκίνησης των ερευνών για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Οι δύο τουρκικές αναγγελίες αφορούν θαλάσσιες περιοχές από τις οποίες προβλέπεται να περάσει το καλώδιο και όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες το πλοίο Abeille Marengo, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Άγκυρας να παρέμβει εκ νέου στις εξελίξεις γύρω από το έργο.

Εντωμεταξύ, νωρίτερα, η Τουρκία είχε προχωρήσει σε έκδοση αρχικής NAVTEX με επίκεντρο το έργο East to Med Corridor (EMC), το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η κίνηση της Άγκυρας έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την αμφισβήτηση της ελληνικής περιοχής ευθύνης για την έκδοση NAVTEX, με αφορμή την αναγγελία της πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης ΕΥΝΟΜΙΑ.

Ειδικότερα, οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν NAVTEX για τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο S/V KOBI RUEGG, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του καλωδιακού συστήματος EMC. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 21 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, σε θαλάσσια περιοχή εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Λίγο αργότερα, η Τουρκία απάντησε με την έκδοση αντι-NAVTEX, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η περιοχή των ερευνών βρίσκεται εντός της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», τα εξωτερικά όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά αμφισβητεί την αρμοδιότητα του σταθμού της Λάρνακας να εκδώσει τη σχετική αναγγελία, χαρακτηρίζοντάς τον μη εξουσιοδοτημένο και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη υπάγεται στην τουρκική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Στο ίδιο κείμενο, η Άγκυρα επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της για το Κυπριακό, ισχυριζόμενη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960.

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι η χρήση της ονομασίας «Κύπρος» δεν συνεπάγεται αναγνώριση αυτού που αποκαλεί «ελληνοκυπριακή διοίκηση», ούτε επηρεάζει, κατά την τουρκική ερμηνεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως και της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης του 1960.

Η τουρκική αναγγελία περιλαμβάνει, μάλιστα, τη διατύπωση ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Οι διαδοχικές αυτές κινήσεις καταδεικνύουν την επιμονή της Άγκυρας στην προβολή των διεκδικήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτικών αναγγελιών όσο και ως προς τις θαλάσσιες ζώνες στις οποίες θεωρεί ότι διαθέτει δικαιώματα.

Παράλληλα, η Τουρκία επιχειρεί να συνδέσει τις αντιρρήσεις της για τα υποθαλάσσια έργα με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», επικαλούμενη τις συντεταγμένες και τον χάρτη που είχε καταθέσει μονομερώς στον ΟΗΕ το 2020, χωρίς η συγκεκριμένη κατάθεση να συνιστά διεθνή αναγνώριση των τουρκικών διεκδικήσεων.

Η Κυπριακη NAVTEX

CZC MA37

15 1300 UTC OCT 2026

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 302/26

MEDITERRANEAN SEA

S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, IMO:9713753) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 21 OCT 2026 UNTIL 02 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35° 01.766’N – 30° 49.601’E

35° 01.426’N – 30° 53.910’E

34° 53.391’N – 31° 20.738’E

34° 39.128’N – 31° 38.506’E

34° 32.952’N – 31° 42.966’E

34° 21.024’N – 31° 50.407’E

34° 17.535’N – 31° 52.266’E

34° 06.103’N – 31° 56.215’E

33° 56.254’N – 32° 07.542’E

33° 48.387’N – 32° 16.300’E

33° 41.640’N – 32° 21.563’E

LINE 2

34° 44.020’N – 30° 33.733’E

34° 41.881’N – 30° 57.113’E

34° 38.633’N – 31° 03.989’E

34° 35.022’N – 31° 07.105’E

34° 24.763’N – 31° 15.807’E

34° 17.978’N – 31° 20.826’E

34° 15.763’N – 31° 22.463’E

34° 06.999’N – 31° 26.263’E

33° 53.252’N – 31° 39.631’E

33° 50.214’N – 31° 45.189’E

WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED

CANCEL THIS MESSAGE ON 03 NOV 2026 0001 UTC

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN