Δεξαμενόπλοιο στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο (17/10) ότι ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, αφού προσέκρουσε σε νάρκη στη θαλάσσια οδό που βρίσκεται στην καρδιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κατέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, αποκλείοντας τη δίοδο από την οποία, υπό κανονικές συνθήκες, διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

According to the IRGC Navy, a supertanker carrying more than two million barrels of crude oil struck a naval mine in the Strait of Hormuz, triggering a massive explosion and a fire aboard the vessel. The information provided does not identify the tanker. https://t.co/NR0vN89dWi — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 17, 2026

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο παραβίαζε τους κανονισμούς, μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχειρούσε να διέλθει παράνομα από τα Στενά του Ορμούζ, προσέκρουσε σε νάρκη, προκαλώντας έκρηξη και σφοδρή πυρκαγιά», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία του περιστατικού.

Τα Στενά του Ορμούζ, που οριοθετούνται από το Ιράν στα βόρεια και το Ομάν στα νότια, έχουν πλάτος περίπου 30 χιλιομέτρων (20 μιλίων) στο στενότερο σημείο τους.

Από τη στιγμή που ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών, το Ιράν απαιτεί από όλα τα πλοία να ζητούν την άδειά του προτού τα διαπλεύσουν.

«Το δεξαμενόπλοιο επιχείρησε να διαπλεύσει τα Στενά με την υποστήριξη των ΗΠΑ… απενεργοποιώντας όλα τα συστήματα εντοπισμού του», πρόσθεσαν οι Φρουροί, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο που δείχνει ένα πλοίο να φλέγεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ως απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον επέβαλε τον δικό της ναυτικό αντί-αποκλεισμό στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών, Ναύαρχος Αλί Οζμάι, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε σκάφος απενεργοποιεί τα συστήματα ναυσιπλοΐας του θα θεωρείται «εχθρικό».

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων