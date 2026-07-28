ΔΕΘ: Τι προβλέπει το σχέδιο ανάπλασης – Ποιες οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

της Βαρβάρας Ζούκα

Το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων, που αποτέλεσε την κομβική διεκδίκηση της πόλης για τον νέο σχεδιασμό της ανάπλασης της ΔΕΘ, καθώς και τον περιορισμό της δόμησης στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου αποτυπώνουν μεταξύ άλλων τα δύο τοπογραφικά διαγράμματα που κατέθεσε η ΔΕΘ – Helexpo στον δήμο Θεσσαλονίκης, εν όψει της αυριανής κρίσιμης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Στην αυριανή συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να αποφασίσουν για τη σύμβαση παραχώρησης των δημοτικών εκτάσεων, σε μια συζήτηση που προμηνύεται ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η αντιπολίτευση διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις τόσο για την ουσία όσο και για τη διαδικασία με την οποία προωθείται ο νέος σχεδιασμός.

Στα δύο τοπογραφικά διαγράμματα αποτυπώνεται για πρώτη φορά η νέα χωροθέτηση του έργου. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, από τη συνολική έκταση των περίπου 161 στρεμμάτων, τα 121 στρέμματα προορίζονται για το Μητροπολιτικό Πάρκο και τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους. Για τις εκθεσιακές ανάγκες προβλέπεται να δημιουργηθούν μόνον δύο εκθεσιακά κτίρια, που θα καταλάβουν έκταση 33 στρεμμάτων, ενώ το ξενοδοχείο και το εμπορικό κέντρο, για τα οποία είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων κατά τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, έχουν πράγματι αφαιρεθεί. Οι συνεδριακές ανάγκες θα καλύπτονται από το Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”, το οποίο θα ανακαινιστεί, ενώ τα κτίρια που θα διατηρηθούν είναιο Πύργος του ΟΤΕ, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, το περίπτερο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (Esso Pappas) και το τόξο της νότιας πύλης, στην πλευρά της ΧΑΝΘ. Το δεύτερο σχέδιο αποτυπώνει τις ακριβείς εκτάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται μέσα στο οικόπεδο της ΔΕΘ και οι οποίες θα παραχωρηθούν στη ΔΕΘ-Helexpo για διάστημα 99 ετών, ώστε να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης.

Δικαιωμένη δηλώνει η διοίκηση του δήμου

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης εμφανίζεται ικανοποιημένη, καθώς εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα σχέδια αποτελούν την έμπρακτη αποτύπωση του νέου μοντέλου ανάπλασης, το οποίο εγκαταλείπει τον αρχικό σχεδιασμό με την εκτεταμένη εμπορική αξιοποίηση και υιοθετεί τις βασικές αρχές που είχαν τεθεί ως προϋποθέσεις από τον δήμο: ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο, περιορισμό της δόμησης σε δύο νέα εκθεσιακά κτήρια και σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση δημόσιου χώρου στους πολίτες.

Ενστάσεις σε τρία σημεία

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο περιορισμός της δόμησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με το μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο αξιολογούνται ως θετικά από τη συντριπτική πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων, τα νέα τοπογραφικά δεν φαίνεται να εκτονώνουν την πολιτική αντιπαράθεση.

Αντίθετα, μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης προσέρχεται στη συνεδρίαση της Τετάρτης με τρεις βασικές ενστάσεις, αμφισβητώντας τόσο την πληρότητα του σχεδιασμού όσο και τη διαδικασία με την οποία καλείται το δημοτικό συμβούλιο να λάβει τις αποφάσεις.

Η πρώτη ένσταση αφορά το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και αποτυπώνει τον προηγούμενο σχεδιασμό της ανάπλασης, με το μεγάλο ξενοδοχείο, τις εμπορικές χρήσεις και τη σημαντικά μεγαλύτερη δόμηση. Όπως επισημαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, μέχρι να τροποποιηθεί επισήμως το ισχύον χωρικό πλαίσιο, ο νέος σχεδιασμός δεν διαθέτει την απαιτούμενη θεσμική κατοχύρωση. Σημειώνουν, εξάλλου, πως η αλλαγή του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι μια διαδικασία σύνθετη και εξαιρετικά χρονοβόρα.

Πάντως, για να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης έχει προβλέψει “διαλυτική αίρεση”, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η απαιτούμενη μελέτη για την τροποποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως και ανδεν υλοποιηθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο ή εάν αλλάξει η προβλεπόμενη χρήση των δημοτικών ακινήτων σε σχέση με όσα θα περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποίησης. Εάν οι τρεις αυτοί όροι δεν τηρηθούν, τότε η σύμβαση παραχώρησης των δημοτικών ακινήτων στη ΔΕΘ-Helexpo παύει να ισχύει αυτοδικαίως και αναδρομικά, ενώ η χρήση των ακινήτων επιστρέφει στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η δεύτερη ένσταση αφορά την ωριμότητα του έργου. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να τοποθετηθεί έχοντας στα χέρια του μόνο δύο τοπογραφικά διαγράμματα και όχι ολοκληρωμένες μελέτες που να αποτυπώνουν με σαφήνεια το τελικό έργο. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός εγκαταλείφθηκε μετά την αλλαγή του σχεδιασμού.

Το τρίτο σημείο κριτικής αφορά τη διαδικασία με την οποία εισάγεται το θέμα προς συζήτηση. Παρατάξεις της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, επισημαίνοντας ότι τα τοπογραφικά διαγράμματα παραδόθηκαν στον δήμο μόλις μια ανάσα πριν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Όπως υποστηρίζουν, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να μελετήσουν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα ούτε η πόλη ενημερώθηκε επαρκώς για έναν σχεδιασμό που θα καθορίσει το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της αλλά και ενός από τους πλέον πολύτιμους δημόσιους χώρους της.

Ενστάσεις από την Επιτροπή Δημοψηφίσματος

“Δεν συναινούμε στην εν λευκώ παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας του δήμου”, τονίζει σε ανακοίνωσή της η«Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος», σημειώνοντας ότι “το απλό σκαρίφημα με τίτλο ‘Γενική Διάταξη Μητροπολιτικού Πάρκου’ που παρουσιάστηκε στους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά τη συνάντησή τους με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί ούτε την ελάχιστη εγγύηση, ώστε η σημερινή διοίκηση του δήμου να παραχωρήσει για 99 χρόνια (!) τις ιδιοκτησίες του, που αποτελούν δημόσια περιουσία”.

Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος εκφράζει “την έντονη δυσαρέσκειά της για την επιλογή να κλείσει το μείζον αυτό θέμα με απαράδεκτα συνοπτικές διαδικασίες μέσα στο κατακαλόκαιρο και καλεί τους πολίτες σε εγρήγορση για το πώς θα διαχειριστεί η διοίκηση του Δήμου τις ιστορικές ευθύνες της στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 17.00”.