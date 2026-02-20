ΔΕΘ-HELEXPO: Ενημέρωση Αγγελούδη από Τσεντεμεΐδη για την ανάπλαση – Νέος σχεδιασμός με 120 στρέμματα πρασίνου και δημόσια χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ενημέρωσε με επιστολή του τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, για την πορεία του έργου της Ανάπλασης της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Η επιστολή παραδόθηκε προσωπικά στον δήμαρχο και περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του ιστορικού των ενεργειών, των βασικών παραμέτρων του έργου όπως έχουν διαμορφωθεί έπειτα από τροποποιήσεις, των ωφελειών για κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία, καθώς και των επόμενων βημάτων προς την υλοποίηση.

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο έχουν εκκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αναθεώρηση του Σχεδίου. Από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Τσεντεμεΐδη πραγματοποιούνται καθημερινές επαφές και εβδομαδιαίες συναντήσεις για το θέμα, ενώ το χρονοδιάγραμμα παρακολουθείται σε συνεχή βάση.

Το ιστορικό και η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την επιστολή, σε συνέχεια της απόφασης 1912/13.06.2024 της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, το έργο «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, μέσω σύμβασης παραχώρησης» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Βάσει του άρθρου 130 του Ν.4799/2021, την ωρίμανση και τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων της Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), η οποία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και λειτουργεί ως επιταχυντής έργων στρατηγικής σημασίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, μητροπολιτικού πάρκου, επιχειρηματικού κέντρου, ξενοδοχείου και υπόγειων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, μέσω σύμβασης Παραχώρησης (ν. 4413/2016), κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης.

Η αναθεώρηση του σχεδιασμού και ο νέος χαρακτήρας

Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου, με τη συμμετοχή της διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO, των τοπικών αρχών και κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του αρχικού σχεδιασμού.

Η Ανάπλαση αποκτά πλέον χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα προς τους πολίτες, στη βιωσιμότητα και στην περιβαλλοντική διάσταση, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό ρόλο της ΔΕΘ ως χώρου εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Στο νέο φυσικό αντικείμενο του έργου δεν συμπεριλαμβάνονται το ξενοδοχείο και το επιχειρηματικό κέντρο. Προβλέπονται:

Νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις

Ανακαίνιση του Βελλιδείου

Δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης

Διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων, με έμφαση σε πράσινο, εκδηλώσεις και συνάθροιση κοινού

Παράλληλα, τροποποιείται και η φύση του έργου, καθώς εγκαταλείπεται το μοντέλο της Παραχώρησης και το έργο θα δημοπρατηθεί ως Δημόσιο Έργο με κρατική χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση και η βιωσιμότητα

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας), έως του ποσού των 120 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την υλοποίηση με κοινωνικούς και αναπτυξιακούς όρους. Η νέα προσέγγιση εστιάζει στις λειτουργικές ανάγκες της ΔΕΘ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και αναβαθμίζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η δαπάνη συντήρησης του χώρου πρασίνου θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΘ, μέσω της εκθεσιακής και συνεδριακής δραστηριότητάς της. Στο νέο μοντέλο, οι δραστηριότητες της ΔΕΘ θα αλληλοεπιδρούν με τον ανοιχτό χώρο, δημιουργώντας έναν ζωντανό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες.

Τα οφέλη για κοινωνία και περιβάλλον

Μεταξύ των βασικών ωφελειών περιλαμβάνονται:

Χώροι πρασίνου περίπου 120 στρεμμάτων, έναντι 95 στρεμμάτων στον αρχικό σχεδιασμό

Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση μέσω 660 υπόγειων θέσεων στάθμευσης, δίπλα σε σταθμό Μετρό

Απελευθέρωση υπέργειου χώρου για τους επισκέπτες

Ανάδειξη εμβληματικών εγκαταστάσεων της πόλης, όπως το MOMus, το Μουσείο Ιστορίας ΔΕΘ και το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, με ενίσχυση των ροών επισκεπτών

Τα οφέλη για την οικονομία

Σε οικονομικό επίπεδο, το νέο σχέδιο προβλέπει:

Σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, που ενισχύουν το προφίλ της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού για τη ΝΑ Ευρώπη

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω αναβάθμισης του εκθεσιακού και συνεδριακού προϊόντος

Ισχυρή ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς από τα έσοδα της εκθεσιακής δραστηριότητας επιστρέφει στην πόλη πάνω από το διπλάσιο ποσό (πολλαπλασιαστής 2,1 – Πηγή: UFI)

Υψηλότερη αξία συνεδριακού τουρισμού, με έσοδα για την πόλη τέσσερις φορές μεγαλύτερα σε σχέση με τον τουρισμό αναψυχής, ενώ η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει 83 θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη ως συνεδριακός προορισμός την περίοδο 2013–2024

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί, προχωρά στον συντονισμό των ενεργειών ωρίμανσης βάσει του νέου σχεδιασμού, σε συνεργασία με τη νέα Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., για την προώθηση του έργου «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη».