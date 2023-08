ΔΕΘ-HELEXPO: Ενδιαφέρον από κινεζικές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις της – Επίσκεψη αποστολής από την πόλη Ruian

Η ανάπτυξη των ελληνοκινεζικών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης εκπροσώπων θεσμικών και επενδυτικών φορέων της πόλης Ruian της Κίνας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO.

Το ενδιαφέρον των Κινέζων αξιωματούχων εστίασε στη συμμετοχή επιχειρήσεων από την Ruian σε εκθεσιακά γεγονότα της ΔΕΘ-HELEXPO και ειδικότερα στην Agrotica, στη Phioxenia, στη ΔΕΘ του 2024 και σε εκθέσεις με αντικείμενο την ενέργεια και την τεχνολογία.

Όπως επισήμανε ο Διευθυντής του φορέα Standing Committee of the National People’s Congress of Ruian, κ. Ying Xike, υφίσταται έντονο ενδιαφέρον από Κινέζους επιχειρηματίες για σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με Έλληνες και Βαλκάνιους ομολόγους τους.

Ο κ. Ying Xike σημείωσε ακόμη ότι και Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μέρος σε αντίστοιχες εκθέσεις στην Κίνα.

Στην αποστολή από την πόλη Ruian, η οποία είναι ένα σύγχρονο βιομηχανικό και εμπορικό αστικό κέντρο με 1,1 εκατ. κατοίκους, συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Ruian Investment Promotion Service Center, του Ruian Agriculture and Countryside Bureau και του Ruian Municipal People’s Government Office.

Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων με την Κίνα αποτελεί σταθερή παράμετρο της στρατηγικής της ΔΕΘ-HELEXPO, που κορυφώθηκε το 2017 στην 82η ΔΕΘ όταν η Κίνα ήταν η Τιμώμενη Χώρα.