Destination Thessaloniki: Στο Βουκουρέστι ο Αγγελούδης

Στο Βουκουρέστι θα βρεθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, εγκαινιάζοντας στην πράξη το πρόγραμμα «Destination Thessaloniki» για τη στοχευμένη τουριστική προβολή της πόλης στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πρόκειται για ένα οργανωμένο πρόγραμμα επισκέψεων σε πόλεις και αγορές που έχουν επιλεγεί βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.

Στη ρουμανική πρωτεύουσα ο κ. Αγγελούδης θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εξωστρέφειας με τη συμμετοχή του Δήμου, του Οργανισμού Τουρισμού και φορέων της πόλης. Το Βουκουρέστι αποτελεί τον πρώτο σταθμό του προγράμματος, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το Βελιγράδι.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη επισκέψεις σε Βερολίνο και Λειψία, καθώς και σε πόλεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης ως city break προορισμού, αλλά και ως προορισμού για συνέδρια, ψηφιακούς νομάδες και βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.