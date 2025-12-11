Δεσμεύσεις Χατζηδάκη-Τσιάρα στους αγρότες – «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ» λένε οι Κρητικοί

Χωρίς συμφωνία, αλλά και κάποια σημαντική εξέλιξη ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αγροτών από την Κρήτη και της κυβέρνησης με τις δύο πλευρές να κάνουν μεν… βήματα επαναπροσέγγισης στον διάλογο που κάλεσε από χθες το Μαξίμου, αλλά χωρίς να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα για εξεύρεση λύσεων. Εκτός από τους εκπροσώπους των αγροτών από όλο το νησί, στο τραπέζι του διαλόγου μαζί με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης κοινών σημείων πριν τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου.

Η συνάντηση που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα στο Μέγαρο Μποδοσάκη, πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα με τις δύο πλευρές να συζητούν πάνω στα αιτήματα που μετέφεραν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι της Κρήτης και τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για τη κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο εξήγησαν στους εκπροσώπους των παραγωγών από την Κρήτη ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Άμεσος κίνδυνος για νέα πρόστιμα στη χώρα

Κάτι τέτοιο τονίστηκε θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Τονίστηκε επιπλέον ότι ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ, και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Συνομίλησαν για τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

«Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ»

Τέλος, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης ανέφερε ότι η Κρήτη έλαβε μόλις το 40% της Βασικής Ενίσχυσης κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο νησί.

«Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ. Όταν ο κόσμος πεινάει δεν τον σταματά τίποτα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «έξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους, για να μας βλέπετε τώρα πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα στη Κρήτη που χαρακτηρίζονται βραχώδη και δασικά αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές για να τα αποχαρακτηρίσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί.

Τόνισε τέλος, ότι αν δεν λυθεί το παραπάνω ζήτημα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις – Πάνω από 100 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Οι φωνές των αγροτών για την επιβίωση ενώθηκαν με αυτές των εργαζομένων και όλου του λαού που το βράδυ της Πέμπτης «πλημμύρισε» από την αλληλεγγύη τα δύο μεγαλειώδη μπλόκα στη Νίκαια και στην Καρδίτσα, στον Ε-65. Εργατικά Κέντρα, σωματεία, φορείς αυτοαπασχολουμένων, σωματεία συνταξιούχων, νεολαία, λαός από τους δύο νομούς μαζί με τους αγρότες σχημάτισαν δύο μεγάλες συγκεντρώσεις μέσα στα μπλόκα.

Την ίδια ώρα και ενώ τα μπλόκα έχουν ξεπεράσει τα 100 σε όλη τη χώρα, μαζική κάθοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν αύριο οι αγρότες, μετά από κάλεσμα του μπλόκου των Μαλγάρων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Στις 10 το πρωί θα συναντηθούν στο μπλόκο των Μαλγάρων και από εκεί με τρακτέρ και τα αγροτικά τους αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς το χώρο του επιβατικού σταθμού του Λιμανιού.

Εκεί, στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλο συλλαλητήριο με τη στήριξη και των εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο από τις 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας έχει προκηρύξει η ΕΔΟΘ.

Σταθερά παραμένουν τα αιτήματα

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο –όπως οι ίδιοι τονίζουν– έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες.

Ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.

Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.