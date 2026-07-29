Δένδιας: «Βαθιά θλίψη για τους νεκρούς πυροσβέστες – Έχασαν τη ζωή εν ώρα καθήκοντος»

Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νεκρών Πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας .

«Βαθιά θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στους οποίους εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια.