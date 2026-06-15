Δένδιας: Το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει ότι «το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι η παράδοση έγινε «έντεκα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής (ΕΜΖ)»του αεροσκάφους.