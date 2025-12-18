Δένδιας: Στόχος η ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας

Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπογράμμισε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας .

Στο περιθώριο της τελετής παράδοσης της Φρεγάτας «Κίμων» στη Λοριάν, συναντήθηκε με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καθρίν Βοτρίν.

«Υπογραμμίσαμε τη σημασία τής περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας» ανέφερε ο με ανάρτησή του στο x.

Συμφωνήσαμε ανέφερε ο υπουργός και για «τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».