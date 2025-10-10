Δένδιας: Στο ΝΑΤΟ βλέπουν την Τουρκία όχι ως δύσκολη περίπτωση, αλλά ως ζωτικό εταίρο στην άμυνα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, του 9ου Ελληνο – Βρετανικού Συμποσίου, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Jesus College), στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα: «Greece and the United Kingdom – partners in an age of uncertainty».

Στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά:

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για την Τουρκία ως Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Και δεν θα θίξω τα ζητήματα που θα περιμένατε να θίξω. Το casus belli, το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο κ.τ.λ. Θα ήθελα να δω την Τουρκία μέσα από την οπτική γωνία του Λονδίνου. Νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνούσαν μαζί μου ότι η Τουρκία διατηρεί τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία.

Για άλλη μια φορά, η Τουρκία θεωρείται από πολλές πρωτεύουσες του ΝΑΤΟ, όχι ως μια δύσκολη ειδική περίπτωση, αλλά ως ένας ζωτικός εταίρος σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον οποίον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί απόλυτα.

Ωστόσο, θα πρότεινα μια δοκιμασία στους φίλους μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες.

Ορίστε, λοιπόν, μια δοκιμασία. Έχουμε Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε δύο διαφορετικές φωτογραφίες του κόσμου σε 20 ή 30 χρόνια. Και σκεφτείτε, παρακαλώ, πόσο παρόμοιες θα ήταν αυτές οι δύο φωτογραφίες. Ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι το Λονδίνο σε 20 ή 30 χρόνια και ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι η Άγκυρα σε 20 ή 30 χρόνια. Και πάλι, ας δούμε.

Για την Κύπρος, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Όλοι γνωρίζετε την κατάσταση. Δεν θα περάσω περισσότερο χρόνο αναλύοντας μια απαράδεκτη κατάσταση ενός διαιρεμένου νησιού, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατέχεται από μια άλλη χώρα».

Την ομιλία παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, Άγγελος Συρίγος, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο Γιάννης Τσαούσης, καθώς και ο Συμπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου Κώστας Μητρόπουλος.