Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Ουκρανού ομολόγου του.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες: Έλενα Αποστολίδου

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, «είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» που «επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια:

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Επίσης, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Αλλά κυρίως την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και, με την παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, για δεδομένα που αφορούν το θαλάσσιο drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Σαφώς, αυτό είναι ένα ουκρανικό USV (θαλάσσιο drone).

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».