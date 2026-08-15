Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα στους δυστοπικούς καιρούς που ζούμε

Η Ορθοδοξία και ο Χριστιανικός κόσμος, τιμά σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας γιορτάζουν την Κοίμηση της Προστάτιδός τους, της Υπερμάχου Στρατηγού, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου.

Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, η επιλογή της Παναγίας ως Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας έχει συγκεκριμένα στοιχεία επιλογής, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύει το αξιακό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων. «Το πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας, το πλαίσιο προσήλωσης στην ειρήνη, το πλαίσιο προστασίας των αξιών που χαρακτηρίζουν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα και τολμώ να πω κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε αυτό τον πλανήτη. Την αγάπη για την ελευθερία, την προσωπική αξιοπρέπεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες όπως υπογράμμισε, «είναι αυτές που διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και είναι αυτές που μας επιτρέπουν να διαδηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», διότι όπως εξήγησε οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας δεν είναι απλώς ένα κείμενο κενό περιεχομένου, «είναι η επιλογή του πολιτισμένου τμήματος της ανθρωπότητας ως προς τον τρόπο ρύθμισης των οποιουδήποτε εκκρεμούς ζητήματος».

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, «σήμερα ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς που αυταρχικές απόψεις και αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας». Στο πλαίσιο αυτό έστειλε το μήνυμα ότι «απέναντι σε τυχόν τέτοιες απόπειρες, στέκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Ακολούθως, εξέφρασε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του, απέναντι στο καθήκον το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και τους διαβεβαίωσε ότι η σκέψη της ελληνικής κοινωνίας είναι δίπλα τους.

Τέλος, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην εξέλιξη της «γιγαντιαίας προσπάθειας», όπως την χαρακτήρισε, εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, την «Ατζέντα 2030», χρησιμοποιώντας το υστέρημα του ελληνικού λαού. Όπως υπογράμμισε, «γίνεται προσπάθεια μεταβολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις πιο ισχυρές και τις πιο σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ ο ελληνισμός», προσθέτοντας ότι «πάνω σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε και την βοήθεια της Παναγίας».

«Γι αυτό κάναμε σήμερα τον Σταυρό μας και παρακολουθήσαμε την Θεία Λειτουργία, στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, ευχόμενοι ένα ειρηνικό μέλλον για την Πατρίδα μας. Χρόνια Πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ