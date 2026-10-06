Δένδιας και υπουργοί Άμυνας της ADRION: Στο τραπέζι κοινή ευρωπαϊκή «Αμυντική Ασπίδα»

Τη δυνατότητα νέων μορφών συνεργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προοπτική κοινής Αμυντικής Ασπίδας, ως υποδομής ασφάλειας και άμυνας, τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι υπουργοί Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου (ADRION).

Όπως υπογραμμίζεται στην Κοινή Δήλωση, η Αμυντική Ασπίδα θα μπορούσε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο δίκτυο που συνδέει τις διαστημικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνατότητες εντός μιας ενιαίας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής ανθεκτικής στις κυβερνοαπειλές.

Την Κοινή Δήλωση υιοθέτησαν, χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο κ. Ermal Nufi, υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας, ο κ. Ivan Anušić, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας, ο κ. Νικόλαος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Guido Crosetto, υπουργός Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο κ. Dragan Krapović, υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου και ο κ. Valentin Hajdinjak, υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στην Κοινή Δήλωση αναφέρεται, επίσης, ότι η Πρωτοβουλία έχει ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή ενώ επισημαίνεται ότι «η Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και στρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ της Μεσογείου, της ηπειρωτικής Ευρώπης και του Ευρωατλαντικού χώρου».

Σε ένα πλαίσιο όπου οι συμβατικές, υβριδικές και εξαιρετικά τεχνολογικές απειλές αλληλοσυνδέονται ολοένα και περισσότερο, η γεωγραφική εγγύτητα πρέπει να μεταφραστεί σε στενότερη συνεργασία, μέσω ισχυρότερου συντονισμού, αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών και, πάνω απ’ όλα, ενισχυμένης ικανότητας κοινής δράσης, διευκρινίζεται στην Κοινή Δήλωση.

Τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το ADRION, προστίθεται στην Κοινή Δήλωση, καταδεικνύουν την αξία της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, η οποία βασίζεται στις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας και στον πλήρη σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και, ιδίως, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν στην Κοινή τους Δήλωση τη δέσμευσή τους στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της περιοχής,

Σημειώνουν, δε, το όραμα για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Πρωτοβουλία στην ηπειρωτική της διάσταση (Ηπειρωτική Ευρωπαϊκή Αμυντική Πρωτοβουλία, CEDI), η οποία σχεδιάστηκε ως ένα εθελοντικό, διακυβερνητικό πολιτικό-στρατηγικό φόρουμ αφιερωμένο στη διαβούλευση, τον συντονισμό και την διερεύνηση συγκεκριμένων μορφών συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Προσθέτουν, ακόμη, ότι θα ήταν πλήρως συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ και θα βασίζεται στην ενσωμάτωση με τα μέσα και τους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η ασφάλεια της ηπείρου, εξηγούν, απαιτεί ένα όραμα ικανό να εμπλέξει όλες τις ευρωπαϊκές ηπειρωτικές χώρες που μοιράζονται κοινές ιδέες, οι οποίες συμμερίζονται και εφαρμόζουν τις δημοκρατικές αξίες, ενωμένες από την αποφασιστικότητα να συμβάλουν απτά στην κοινή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, ξεκαθαρίζουν οι υπουργοί, λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα διερεύνησης νέων μορφών συνεργασίας, μεταξύ άλλων, μιας Αμυντικής Ασπίδας, σχεδιασμένης ως μια ηπειρωτική υποδομή ασφάλειας και άμυνας και επίσης αναφέρουν ότι αυτή η Ασπίδα θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο δίκτυο που συνδέει τις διαστημικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνατότητες εντός μιας ενιαίας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής ανθεκτικής στις κυβερνοαπειλές.

Στο πλαίσιο του ADRION, τονίζεται στην Κοινή Δήλωση, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί σε άλλους στρατηγικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από την προστασία κρίσιμων υποδομών και την υποβρύχια ασφάλεια, τη στρατιωτική κινητικότητα και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

Η σύνδεση και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μεμονωμένων χωρών σημαίνει ενίσχυση των δυνατοτήτων όλων, μετατρέποντας τη διαλειτουργικότητα σε πολλαπλασιαστή της συλλογικής μας αποτελεσματικότητας. Κατά την διερεύνηση τέτοιων δυνατοτήτων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλαίσια συνεργασίας που ήδη υπάρχουν εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αναλύουν στην Κοινή τους Δήλωση οι υπουργοί.

Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση, οι υπουργοί υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ανθεκτικότητας έναντι των υβριδικών και κυβερνοαπειλών, της παραπληροφόρησης και άλλων μορφών εχθρικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ασφάλειας, των δημοκρατικών θεσμών και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών των χωρών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.

Οι υπουργοί αναφέρουν ακόμη, ότι σκοπός τους είναι η ανάπτυξη του ADRION ξεκαθαρίζοντας ότι ο τακτικός διάλογος μεταξύ των υπουργών Άμυνας είναι απαραίτητος για την παροχή πολιτικής ώθησης, τον εντοπισμό κοινών προτεραιοτήτων καθώς και κοινών απειλών και την κατεύθυνση της συνεργασίας προς συγκεκριμένους στόχους, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την ικανότητα των χωρών της Πρωτοβουλίας να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά.

Ο κοινός μας στόχος, καταλήγουν οι υπουργοί, είναι σαφής: μια ασφαλής και ανθεκτική περιοχή Αδριατικής-Ιονίου, μια σταθερή γειτονιά, μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στην άμυνα και μια ισχυρότερη διατλαντική Συμμαχία.